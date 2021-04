Nu skal grisefesten betales

DET VAR et liv i sus og dus, da Morten Messerschmidt i sin tid i EU-cirkusset havde kontrol med Meld og Feld. Den fik ikke for lidt med skonnert-ture, grisefester og festlige sommergruppemøder i Dansk Folkeparti på de fineste adresser i ferielandet Danmark.

NU ER Meld og Feld her ikke længere. Men der er stadig en regning, der skal betales. Det mener i hvert fald Bagmandspolitiet, som i går bad Folketinget om samtykke til at rejse tiltale mod Morten Messerschmidt i en sag om misbrug af 100.000 kroner fra Meld- og Feld-tiden. Messerschmidt tiltales for – som Ekstra Bladet afslørede for år tilbage – at have opnået uberettiget støtte til en sommerkonference i Skagen i 2015.

MESSERSCHMIDT er tidligere medlem af Europa-Parlamentet. I dag er han medlem af Folketinget og næstformand for Dansk Folkeparti, hvor han selv og mange andre anser ham som partiets næste formand. Nu kan det have lange udsigter.

SAGEN MOD DF’s kronprins har kørt i alt for lang tid. Bagmandspolitiets vinder ingen priser for hastighed i sagsbehandlingen. Vi skal helt tilbage til august 2016 for at finde begyndelsen på affæren. Her blev Messerschmidt meldt til politiet for mulig svindel med EU-midler i Meld og Feld, som var en alliance af partier i EU med en tilknyttet fond.

PARTIALLIANCEN Meld og den tilhørende fond Feld blev i 2015 tvangsopløst på grund af misbrug af EU-midler. Morten Messerschmidt var på det tidspunkt formand, og partifællen Anders Vistisen kasserer i Meld.

IFØLGE EU’s antisvindelkontor, Olaf, ’havde medlemmerne begået bedrag for at opnå uretmæssig vinding til skade for Europa-Parlamentets økonomiske interesser’. Det blev fulgt op af EU-Parlamentet, som i foråret 2016 fastslog, at Meld og Feld havde misbrugt EU-støttemidler for omkring tre millioner kroner.

DET FIK jorden til at brænde under Dansk Folkeparti, som gerne fremstår renere end Cæsars hustru. I en ruf betalte partiet 1,6 millioner kroner tilbage til EU-systemet. Efter Ekstra Bladets afsløringer i oktober 2016 af bl.a. de EU-betalte sommergruppemøder, meddelte partiet, at man ville betale yderligere en lille million kroner tilbage. Disse penge inkluderer sommergruppemødet i Skagen 2015, som nu indgår i tiltalen mod Messerschmidt.

BELØBET på knap en million kroner er dog blot sat på en spærret konto hos DF. Angiveligt fordi EU ikke ville modtage pengene, før antisvindeljægerne i Olaf og det danske bagmandspoliti havde efterforsket sagen færdig.

OG DET har som nævnt taget sin tid. Bagmandspolitiet har gennemført afhøringer i Danmark og i udlandet. En af de afhørte er DF-formand Kristian Thulesen Dahl. Og bliver Morten Messerschmidt dømt for svindel, havner hele partiets øvrige ledelse i fedtefadet. For de sad om nogen til højbords ved grisefesterne.