Nu tiltalt som landsforræder

CLAUS Hjort Frederiksen er nu tiltalt for at være landsforræder.

Vi går ud fra, at han hermed er tilfreds. Den tidligere forsvarsminister fra Venstre har i hvert fald givet udtryk for, at han forventede en retssag. Og at han så frem til at blive renset. Ligesom han har hævdet, at sagen udelukkende er politisk motiveret. Og så sent som i december sagde Hjort til Ekstra Bladet: ’Jeg vil kæmpe i en retssag, fordi jeg synes, det er vildt uretfærdigt, hvad der overgår mig.’

SAGEN har flere perspektiver, end regeringen har spindoktorer. Man kan eksempelvis hævde, at det må gøre ’ondt langt ind i Venstre at sidde i en regering, hvor justitsministeren som øverste anklager i sager om statens sikkerhed beslutter at rejse tiltale mod Claus Hjort,’ som denne avis’ chefredaktør Knud Brix skrev på Twitter.

MAN kan endda plusse dette perspektiv ved at kalde Venstre for SVM-regeringens svar på Mulle, der i filmen ’Zappa’ tvinges til at spise en skovsnegl, for: ’Du vil jo gerne være med i hulen, ik’, Mulle’.

FØRST blev landets spionchef, Lars Findsen, anholdt for at videregive statshemmeligheder? Og da Hjort Frederiksen på tv bekræftede et kabelsamarbejde (om aflytning af borgerne) mellem Danmark og USA, blev han sigtet – og nu er han så tiltalt.

DET mest ubærlige perspektiv er dog, at uanset om Findsen og Hjort Frederiksen kendes uskyldige, er sagen lige så opsigtsvækkende, som hvis de kendes skyldige. I så fald har et fumlende Forsvarsministerium og et amatøristisk Politiets Efterretningstjeneste sat Danmarks ry og troværdighed på spil til skade for rigets sikkerhed.

Nationens samarbejdsmuligheder internationalt må formodes at blive sat år tilbage. Alle fornemmer, at den forrige regering – ikke mindst under tidligere forsvarsminister Trine Bramsen – fumlede fælt i sagen.

EN RETSSAG vil med stor sandsynlighed blive ført bag dobbelt lukkede døre. Vi borgere har ellers et legitimt krav på at få at vide, hvad der er foregået, når landets spionchef samt en tidligere forsvarsminister skal dømmes efter en landsforræderparagraf, der kan give op til 12 års fængsel. Det er afgørende for vores tillid.

'Jeg bestrider at have overskredet grænserne for min vidtgående ytringsfrihed som politiker, og jeg har ikke afsløret angivelige statshemmeligheder. Punktum,' har Claus Hjort Frederiksen skrevet på Facebook efter tiltalen.

HAN VIL tydeligvis gå hele vejen. Byretten, Landsretten, Højesteret og Menneskerettighedsdomstolen. Perspektivet i hans udtalelse kan sammenlignes med det berømte Churchill-citat: ’Dette er ikke slut. Det er ikke engang begyndelsen på slutningen. Men måske er det slutningen på begyndelsen.’ Denne sag kommer til at tage en krig, som man siger. Og det bør den også.