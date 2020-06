Nul kontrol

SOM EKSTRA BLADET gennem længere tid har påvist – senest her i weekenden – har Udlændingestyrelsen i årevis udbetalt millioner og atter millioner til bl.a. indkøb af inventar til asylcentre.

DET HAR DER for så vidt været rigtig mange fornuftige forklaringer på. Flygtninge skulle jo have seng, bord, stol, mulighed for at vaske tøj osv.

MEN MILLIONERNE ER blevet udbetalt uden kontrol eller dokumentation. Udlændingestyrelsen har kritikløst ladet skattekronerne fosse ud af kassen.

ALENE I EN fireårig periode betalte Udlændingestyrelsen regninger for svimlende 218 mio. kr. 218.000.000,00 kr.!

FØRST VAR DET Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse og siden Jammerbugt Kommune, der stod for det praktiske til asylcentrene. De to myndigheder har altså i første omgang sagt god for millionregningerne, som Udlændingestyrelsen efterfølgende betalte.

PROBLEMET – eller rettere skandalen – er, at de to myndigheder ikke kan dokumentere, hvordan pengene er blevet brugt. Og Udlændingestyrelsen som overordnet ansvarlig har været ligeglad.

PROFESSOR I offentlig økonomistyring Per Nikolaj Bukh formulerede det diplomatisk til Ekstra Bladet søndag: ’Jeg mener ikke, at styrelsen har opfyldt sin tilsynsforpligtelse.’

DET TØR ANTYDES. Havde der været behørig kontrol med, hvordan skattekronerne blev brugt, var en centralt placeret medarbejder næppe sluppet afsted med at begunstige sin kæreste med en stribe mistænkelige kontrakter. Kontrakter, der ifølge Ekstra Bladets research kan have betydet ekstra-udgifter i millionklassen.

AFSLØRINGEN AF den uansvarlige omgang med asylmillionerne knytter sig til en hårrejsende liste over skandaler, som skyldes mangel på kontrol. Listen toppes af svindlen med milliard-refusion af udbytteskat.

FIRE MINISTRE FRA Socialdemokratiet, SF, de radikale og Venstre hænger på det overordnede ansvar i den nye skandale. Det kan forklare den politiske træghed, som har betydet, at den nuværende minister, Mattias Tesfaye (S), er sluppet afsted med at levere et indholdsløst svar.

AT UDLÆNDINGESTYRELSEN nu har fået fingeren ud og vil undersøge sin egen uduelighed er ikke betryggende. Det burde være en sag for Rigsrevisionen.