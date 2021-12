Nyt fra ammestuen

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

DE RADIKALE KAN GODT lide at understrege, at de tænker sig bedre om end andre. De ’tænker nyt’ og ’gør op med vanetænkning’, som det hedder i nogle af partiets mange slogans.

DET ER BARE SVÆRT at få øje på i virkelighedens verden. I hvert fald når det gælder partiets urokkelige støtte i milliardklassen til de såkaldte hybridbiler, der både kan køre på benzin og el.

UNDERSØGELSER FRA udlandet – lavet af Det Internationale Råd for Ren Transport (ICCT) – viser, at plug-in-hybriderne udleder lige så meget CO2 som visse dieselbiler.

DER ER ENDNU IKKE tilsvarende tal for Danmark. Men det får ikke de radikales klimaordfører, Rasmus Helveg Petersen, til at ryste på hånden. Han kender nemlig ’mange’, der pligtskyldigt lader deres hybridbiler op, så de ikke bare kører rundt og futter benzin af som alle andre.

DET FORKLAREDE HAN i et interview til DR’s ’Detektor’ tidligere på måneden. Klimaordføreren kom desværre ikke ind på, hvor mange selverklærede hybrid-dydsmønstre han har sludret med. Er det tre? Otte? Eller måske 250? Vi ved det ikke. Rasmus Helveg vil ikke uddybe.

Men vi ved, at det er fuldstændig hat og briller at begrunde sin støtte til så dyr en ordning med anekdotisk ammestuesnak.

SF OG ENHEDSLISTEN er nu parate til at se på de enorme rabatter, som folk får, når de køber en hybridbil. Men de radikale vil ikke ændre noget, før der er kommet flere tal på bordet.

INDTIL DA TROR PARTIET åbenbart mere på det ukendte antal mennesker, som har fortalt Rasmus Helveg, at de er gode til at lade deres biler op. Det er fuldstændig sort.

ALLEREDE I AUGUST havde salget af plug-in-hybridbiler ifølge Politiken kostet 2,3 milliarder kroner i færre afgiftsindtægter til staten. Det er en tindrende arrogant omgang med skatteydernes penge. Og det er på ingen måde udtryk for at ’tænke nyt’ eller noget ’opgør med vanetænkning’ at basere sin politik på anekdotisk von hørensagen.

TVÆRTIMOD VIL VI anbefale den radikale klimaordfører at finde tilbage til noget god, gammeldags vanetænkning om, at man ikke skal spendere milliarder af skattekroner på noget, man ikke aner om virker – heller ikke, når det handler om klimaet.