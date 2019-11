Nyt fra katastrofe-området

Vi ville le hjerteligt, som overværede vi en komedie, hvis ikke vi vidste, at det med al sandsynlighed er begyndelsen på endnu en tragedie.

Men Danmarks nye skatteminister, Morten Bødskov (S), lover, at skattereglerne nu forenkles. For det er gevinsten ved, at Skattevæsenet vil udskifte op mod 40-50 år gamle it-systemer, som kun få pensionsmodne medarbejdere kan håndtere.

– Det er en kærkommen mulighed for at se på, hvordan vores skattesystem er skruet sammen og virker, som skatteministeren hævder.

Der er meget at sige herom. Også ud over, at vi er nogle, der undrer os over, at det åbenbart har taget et halvt århundrede, før denne ’kærkomne mulighed’ oprandt. Alle danskere ved, at Skat bør erklæres et nationalt katastrofeområde.

Før Morten Bødskov har et tocifret antal skatteministre ligeledes fremstået som komiske Ali, når de hævede, at nu bliver problemerne løst.

I går kom det så frem, at udgifterne til et nyt vurderings- og boligskattesystem på tre år er steget fra 2,7 milliarder kroner til 4,7 milliarder kroner. Det er seks år siden, at beslutningen om et nyt vurderingssystem blev vedtaget. Siden er det blevet udsat og udsat. Og er dertil steget og steget i pris.

Skattestyrelsen forklarer ifølge Politiken fordyrelsen med, at man har ’opgivet at løse hele opgaven selv.’ Private it-firmaer tages f.eks. i brug for at ’håndtere de mange klager, der forventes’.

For en socialdemokratisk regering, der har lovet at spare tre milliarder kroner på brug af konsulenter i det offentlige, aner man håbløsheden.

Men ingen tør sende samtlige konsulenter til vel omkring 2.000 kroner i timen ned i Skattestyrelsens kantine med en besked om, at der bliver ringet til dem, hvis der er brug for dem. Hvad der ikke burde være. Og hvorefter man måske ville opdage, at konsulenterne ikke er der for at løse noget, da det er lig med at overflødiggøre gøre sig selv.

Interesserne i at opretholde et kompliceret, problematisk og ineffektivt skattesystem er mange og stærke. Også stærkere end Morten Bødskov. En mand, der sidst han var minister måtte forlade Justitsministeriet, fordi han løj. Og som nu netop har lovet noget, han ikke kommer til at holde.

Det ville som sagt være morsomt, hvis ikke det var tragisk. For vi ved alle, hvor regningen for bureaukrati og inkompetence altid havner.