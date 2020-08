Nyt udbrud af corona-forvirring

Jeg kan godt forstå, hvis du efter den seneste uge tænker: Åh nej, er det hele på vej tilbage igen? Corona. Nedlukning. Panik.

Den verdensomspændende pandemi har vi stadig fint styr på, eftersom under 15.000 danskere indtil videre har været smittede. Men der er desværre igen udbrudt total fakta-forvirring.

Forårets ulidelige frem og tilbage-meldinger om det ene og andet er i gang igen. Nu handler det om brug af mundbind.

Hele sommeren har vi fået at vide, at brugen af mundbind var nytteløs. De brugte det ganske vist i alle vore nabolande, hvilket jeg selv oplevede på ferie i Tyskland. Men uha nej, vi er skam klogere i Danmark.

Vel var det da ubehageligt i starten at have mundbind på. Men man vænner sig hurtigt til det, og mundbind har først og fremmest den effekt, at man ikke glemmer corona.

Mandag vendte sundhedsmyndighederne rundt og anbefalede pludselig mundbind i myldretiden. Frivilligt, men kun til ugens udgang, hvor politikerne lavede en ny uvending og tvang folk i Aarhus til at bruge det.

Ja, altså de mundbind, som er virkningsløse ifølge sundhedsmyndighederne for en uge siden.

Næste skridt er, at vi alle – ikke kun borgere i Aarhus – skal bruge mundbind i den offentlige transport.

Det anser jeg som lige så sikkert som amen i kirken – ikke mindst fordi Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut mener det modsatte! ’Jeg ser ingen grund til at gøre mere.’

Men som alle vel efterhånden har forstået, lytter regeringen ikke til fagkundskaben. Det viste Mette Frederiksen ikke mindst ved den totale nedlukning 11. marts.

Hvis jeg ikke får ret, lover jeg at gå med mundbind på arbejde i en uge. Det vil i øvrigt også minde mig om det mest fornuftige, der blev sagt i ugens løb. Ordene kom fra netop Kåre Mølbak: ’Vi skal nok vænne os til, at smittetallet kommer til at ligge lidt højere, og der bliver travlt med smittesporing nogle steder. Men jeg er fortrøstningsfuld’.

Kort sagt: Ro på.