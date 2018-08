Nyttig idiot

’JEG VIL være EU-spidskandidat eller intet’, truede DF’eren, Anders Vistisen forleden i et interview med Fyens Stiftstidende. Det bliver så nok et ’intet’... Men interviewet i sig selv giver et indblik i tidspresset og dramaet for tiden i DF’s gloende gemakker allerøverst oppe.

ET KIG, DF-toppen godt kan undvære!

MEN DEN unge EU-politiker mærker tydeligvis lokummet brænde under sig: At han nok i virkeligheden har været partiets nyttige idiot, der har udtjent sit formål og nu skal udskiftes med et uplettet blad som DF’s topnavn i EU-parlamentet.

VISTISEN tog en del af skraldet på ledelsens opfordring i 2016, da Messerschmidts fifleri med EU-millioner ramlede. Folk som Thulesen Dahl og Søren Espersen gjorde alt, hvad de kunne for at fremstå helt uskyldige og snehvide. Imens krøb Messerschmidt til køjs bag nedrullende gardiner hjemme i Klampenborg med sammenbrud. ’Jeg synes, jeg tog rigtig mange bolde’, snøfter Vistisen nu i interviewet. Han er selv sovset ind i skandalen og har bl.a. fået EU-betalt medietræning.

NU kræver han sin belønning for tro tjeneste i stormvejret, nemlig den stensikre plads som DF’s spidskandidat til EU-valget næste år i maj. Vistisen jamrer over, at ledelsen holder ham hen med, at man må afvente afgørelsen fra EU’s antisvindelenhed, Olaf. Den trækker som bekendt i langdrag, fordi Olaf ikke kan få de nødvendige papirer revet ud af Messerschmidt. Det har Olaf klaget over. Men Vistisen har lugtet lunten: Han aner konturerne af, at ledelsen vil læsse ansvaret for skandalerne over på ham, ud over Messerschmidt, selvfølgelig, og det har de faktisk en mulighed for, fordi Vistisen var kasserer i Meld og bærer et formelt ansvar.

ANDRE indsyltede DF-politikere kan godt få lov at stille op til Folketinget, indvender Vistisen meget rigtigt: Messerschmidt selv, ikke mindst. Hvis stråhat mildest talt hænger i laser. Og Søren Espersen, der var vicepræsident i den ene af Messerschmidts fonde, Feld, mens den finansierede politiske kampagner og møder for Dansk Folkeparti. Selvom Espersen hævder, at det kun var proforma. Og Espersen afviser også, at den manglende Olaf-afgørelse er årsagen til, at Vistisen holdes hen. DF plejer bare ikke at beslutte sig før efter nytår, påstår han. Nå ikke? De fleste andre partier har kandidatlisterne på plads. Mon ikke DF leder med lys og lygte efter en ny, uplettet kandidat, inden Messerschmidts over 400.000 personlige stemmer blæser videre til andre EU-modstandere?

MED SIN snak får Vistisen lige præcis tværet smertefuldt rundt i DF’s desperate og pinlige situation. De aner stadig ikke, om brandslukningen af EU-fif-leriet har toppet, eller et endnu større flammehav lurer i horisonten. Vistisen er bare et lille, ærgerrigt hjul, som de ikke kan tage sig af nu.