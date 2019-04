DER ER næppe tvivl om, at racisten Rasmus Paludan i disse dage er svært tilfreds med sig selv og sit hadske parti Stram Kurs, der meget passende holder til i en kælder i København.

I LØBET af få dage er det lykkedes hadprædikanten at iscenesætte sig selv som personificeringen af den grundlovssikrede ytringsfrihed og sætte den politiske dagsorden.

HERTIL har Koran-afbrænderen fået al mulig hjælp fra både den politiske højre- og venstrefløj og ikke mindst fra voldelige moddemonstranter – dem vender vi tilbage til.

SF’S POLITISKE ordfører, Karsten Hønge, er gået på barrikaderne med det særegne synspunkt, at Rasmus Paludan ’misbruger ytringsfriheden’, og at han ikke har krav på politiets beskyttelse. Hva’ba’?

FORMANDEN for Dansk Folkeparti, Kristian Thulesen Dahl, prøver at score stemmer på det modsatte synspunkt. Han kalder det ’en indskrænkning af ytringsfriheden’, når politiet har givet Rasmus Paludan demonstrationsforbud flere gange med henvisning til den ’offentlige fred’.

Bortset fra, at Dansk Folkeparti i andre sammenhænge er fortaler for at begrænse folks ytringsfrihed, har partiformanden en pointe, og så er vi tilbage ved moddemonstranterne.

FOR HVAD er ytringsfriheden værd, når voldelige unge – i dette tilfælde bander af anden etnisk herkomst – kan kortslutte andres frihed til at ytre sig ved at forvandle gader til en krigszone med flyvende brosten, afbrændte containere med mere?

DISSE BANDER tillader kun meninger, som de selv deler. Det har intet med ytringsfrihed at gøre. Tværtimod. De forstår ikke – eller også er de rasende ligeglade, at de med deres hjernedøde opførsel optræder som nyttige idioter for Rasmus Paludan og hans syndflod af nonsens.

STRAM KURS’ politiske korstog er så langt ude, at almindelige argumenter ikke hjælper. Men det gør humor og kreativitet.

TAG EKSEMPELVIS journalisten Nicolai Würtz. Han giver 500 kr. til Dansk Flygtningehjælp, hver gang Rasmus Paludan afbrænder Koranen, og opfordrer alle til at bidrage. Indtil videre er der ifølge det oplyste kommet 140.000 kr. i kassen.

OPFORDRINGEN gives hermed videre til de maskerede bander, der jagter Rasmus Paludan.