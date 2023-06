Oase for voldspsykopater

En spids genstand sad fast i kraniet, men han overlevede. For et par måneder siden blev to mænd stukket ned på Pusher Street. Den ene blev stukket i armhulen og tre gange i baghovedet - så voldsomt, at kniven angiveligt sad fast.

Der ligger en helt særlig gade i hjertet af Danmarks hovedstad. Her kan man uden problemer gå ind og købe ulovlige stoffer af kriminelle bander. Desværre er volden og kriminaliteten på og omkring den berygtede gade på Christiania langsomt blevet mere og mere brutal.

I 2016 blev to betjente skudt under et rutinetjek. Den ene blev ramt i benet, den anden i hovedet. En uskyldig forbipasserende blev også ramt. Heldigvis overlevede alle tre.

For to år siden blev en uskyldig ung mand likvideret i samme gade. Ifølge Ekstra Bladets kilder forvekslede en lejemorder den unge mand med en pusher. Sidste år blev en 22-årig skudt i hovedet på klos hold. Midt på Pusher Street, midt i København. Begge mord er i uopklarede.

Ekstra Bladet har for nylig offentliggjort en video fra den berygtede gade, hvor 17 mænd - angiveligt fra rockergrupperingen Comanche MC - gik ind og tæskede en mand i 30 sekunder. Med kniv, kølle, slag og spark. Man kan finde videoen ved at søge på 'Comanche' på Ekstra Bladets hjemmeside. Det er ikke rart at se, men det viser, hvad Pusher Street er blevet til.

Ud over vold er der hårde stoffer som kokain på Pusher Street. Ikke meget, men trods alt mere og mere. Ekstra Bladet har afsløret, at antallet af sigtelser i Pusher Street for hårde stoffer som kokain er steget med 100 procent fra 2020 til 2022.

Mange hundrede af christianitterne vil have gaden lukket. Naboerne vil have den lukket. Politiet vil have den lukket. Overborgmesteren i København vil have den lukket. Selv justitsminister Hummelgaard sagde i maj til Ekstra Bladet, at han vil have den lukket. Så hvorfor sker der ikke noget? Og hvad har ministeren tænkt sig at gøre? Opgaven er kompleks. Det er ikke nemt at lukke Pusher Street. Det kan resultere i, at hashsalget bare spreder sig, men der må og skal findes en bedre løsning end bare at lade stå til. Det er uholdbart at have en kriminel oase for voldspsykopater midt i København.

Imens myndighederne nøler, bliver banderne i øvrigt fede. Politiet har tidligere vurderet, at den årlige omsætning i Pusher Street ligger på en milliard kroner. Det er penge, som banderne kan bruge til at understøtte endnu værre dele af deres kriminelle organisationer: salg af kokain og heroin, udnyttelse af kvinder til prostitution, afpresning og meget andet.

De som vil bevare Christiania og legalisere hash burde i øvrigt overveje, om tilstedeværelsen af Pusher Street gavner deres kamp. Det gør det næppe.