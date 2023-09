'Øget egenomsorg'

DET ER ALLEREDE en fiasko. Men værre er: Det er tillige en fornærmelse.

Søren Brostrøm stillede sig mandag op som leder af den såkaldte 'Robusthedskommission'. Det danske sundhedsvæsen skal reddes med 20 anbefalinger, hed det. At anvende begrebet ’robust’ om initiativet er dog ikke bare misbrug af sprog - det ligner en decideret forhånelse af det danske sundhedsvæsens varme hænder.

Man har i de seneste år set protester mod de kolde hænders regime. Der er blevet råbt op om et kontrol- og forvaltningsregime, der fodrer sig selv og forhindrer folk med ægte patient-engagement i at udføre deres arbejde. Det har Søren Brostrøm og kompagni åbenbart ikke hørt noget om.

ANBEFALING NR: 4 lyder ganske vist: ’Uhensigtsmæssig dokumentation skal nedbringes (hvilket man i øvrigt har sagt i omkring 40 år)’, men så læser man nr. 5: ’Kompetencer skal bruges på tværs af geografi og sektorer’ (ja, lad os bruge nogle penge på tværfagligt samarbejde, det går jo altid godt).

Man læser derefter anbefaling nr. 6: ’Der skal indføres et fælles princip om digitalt og teknologisk først’ (ja, lad os give it-afdelingen en blankocheck, det plejer også at virke godt). Og man læser nr. 7: ’Der skal sikres bedre rammer for hurtig ibrugtagning af dokumenteret arbejdskraftbesparende teknologi’ (ja, lad os tænke i ’bedre rammer’, det må være bedre end dårligere rammer – læg mærke til ’dokumenteret’).

ALLE VED, DET ER nødvendigt at fyre en gigantisk bunke ’kolde hænder’. Så der er råd til flere ’varme’, der hermed tillige får fred fra djøffernes styringsregime.

Lad os derfor nævne nr. 11: ’Vagtarbejdet skal udtyndes og deles mellem flere’ Nu hvor det evigt voksende kontrollag har skræmt en ordentlig bunke sygeplejersker, sosu-assistenter og læger enten helt bort eller på deltid, ser vagtskemaet unægtelig tyndt ud, men det kan åbenbart fikses ved at lade som om, det hele tiden har været planen. Læger kan eksempelvis have dobbeltstillinger.

Og vi skal ikke glemme at nævne ’Robusthedskommissionens’ måske allersmukkest formulerede omskrivelse af at ville beholde en inkompetent administration i stedet for at arbejde for patienterne – anbefaling nr. 3: 'Prioritering skal styrkes gennem fælles beslutningstagen, differentierede tilbud og øget egenomsorg.’

SOM 'ROBUST-CHEF' SØREN Brostrøm udtalte på sit pressemøde: - Vi ryger og drikker for meget. Gad vide, om ikke det er her, ’øget egenomsorg’ kommer ind i billedet? Som et slet skjult ønske om, at det optimale sundhedsvæsen faktisk er helt uden patienter, der kommer og forstyrrer fremtidens alt for dyrt opførte supersygehuse med deres uspændende skavanker fra en amoralsk livsførelse? Det må kunne ordnes med en app.

Ekstra Bladet nøjes med en enkelt ’anbefaling’: Alle, der ikke har noget med diagnosticering, behandling eller pleje at gøre, bør have det.