Øregas på første klasse

’FRA DET ØJEBLIK, jeg fik sprog, gjorde jeg opmærksom på, når nogen blev uretfærdigt behandlet.’

SÅDAN BESKRIVER Socialdemokratiets folketingsmedlem Camilla Fabricius storladent sig selv i en ny podcast, som Folketinget – og dermed skatteyderne – har betalt for.

PODCASTEN HEDDER ’Borgen Backstage’, og her er alle sejl sat til for at give politikerne endnu en kanal, hvor de kvit og frit kan sidde og hælde vand ud af ørerne.

HELE 200.000 KR. er der sat af til de i alt ti programmer. Men så er der også råd til at få den kendte radiovært Esben Bjerre til at agere servil mikrofonholder for de i alt 20 medvirkende politikere, ligesom studiet er intet mindre end Folketingets skønne Grønlandsværelse.

FINT SKAL DET VÆRE, og man ser for sig, hvordan politikerne smyger sig forbi pressens mikrofoner på Christiansborg med alskens kreative varianter af ’ingen kommentarer’ for at komme i sikkerhed ovre hos den tjenende ånd, Esben Bjerre.

’ER DET EN FORDEL at have været ude i virkeligheden, inden man kommer ind på Christiansborg,’ lyder et af hans spørgsmål. Det mener politikerne sjovt nok, at det er, og så blev vi så kloge.

DE KONSERVATIVES Mette Abildgaard bedyrer, at hun ’kan føle et pres som politiker for konstant at være på, selvom man nogle gange ikke orker.’ Podcasten orkede hun dog.

VENSTRES KARSTEN LAURITZEN ærgrer sig over, at det er så svært at få ’lærere, landmænd og erhvervsfolk’ til at stille op til Folketinget. ’Det vil de ikke,’ konstaterer han bedrøvet. Nu er det bare sådan, at der var langt flere kandidater på stemmesedlen ved valget i 2019 end ved det forrige samt flere nye kandidater. Men research gider man tydeligvis ikke i ’Borgen Backstage’.

I EN TID MED SVULMENDE kommunikationsafdelinger i både partier og ministerier er det ikke ligefrem en skatteyderbetalt podcast eksklusivt for Christiansborg-politikere, som vi står og mangler. Men politikernes iver efter at tildele sig selv et fredfyldt rum, hvor de kan skvadre løs uden risiko for irriterende spørgsmål, kender åbenbart ingen grænser.

SNIKSNAK med ukritiske værter er blevet den foretrukne meddelelsesform.