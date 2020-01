Øst-koks hos skattebossen

ER DER NOGEN i dette land, der selv i søvne burde kunne rable reglerne for brug af billig østeuropæisk arbejdskraft af sig, er det Skatteministeriets departementschef, Jens Brøchner.

MEN HAN BESTRIDER åbenbart ikke kun en høj post.

Han har også det mest utroværdige blackout, når det kommer til hans eget sommerhus i smørhullet Rørvig, der trængte til et anneks og en terrasse.

AFSLØRINGEN AF dobbeltmoralen skabte tydeligvis panik hos den mangeårige embedsmand i det i forvejen betændte ministerium.

Han oplyste, som så mange andre, der bliver grebet i at bruge lyssky arbejdskraft, at han jo i god tro bare har hyret et håndværkerfirma. Alligevel forsikrede han samtidig, at alt nu ' lukkede ned'.

HVORFOR LUKKE NED, hvis alt er gennemtjekket af en ekspert og i orden? Svaret blæser i uddunstningen fra de lettiske håndværkeres vogn, da den fræsede fra byggepladsen.

Den er så vidt vides ikke er set siden. Ikke hos familien Brøchner i hvert fald.

KAN VI SNART synke dybere? Skatteministeriet er i forvejen en skamplet - forbrydere lænser kassen for over 12 milliarder kroner, uden at nogen gider lytte til whistleblowers eller huske de mest basale regler for kontrol.

BORGERNES GÆLD til det offentlige spurter i vejret, og den er nu langt over 100 milliarder kroner, uden at der er udsigt til, at pengene nogensinde kommer hjem til statskassen. Og ejendomsskatterne sejler.

OG SÅ ER DER kampen mod sort arbejde, som samfundet forsøger at gardere sig imod - i stort som i småt. Herunder med regler for, hvordan man hyrer håndværkere og lovpligtigt skilter med, hvem man har valgt.

HER HOPPEDE kæden altså af for samfundets øverste skattechef. Øh, det havde han ikke lige tænkt på... Hvor er det tåkrummende utroværdigt at høre på.

FORHÅBENTLIG HAR skatteminister Morten Bødskov (S) ikke for travlt med at sende Facebook-updates fra det lokale fodboldhold i opstillingskredsen til at finde ud af, hvad hans departementschef har gang i på privatfronten, hvad angår skat. Ekstra Bladet kan nemlig ikke få klare svar.

DEPARTEMENTSCHEFEN gentager flere gange, at han ' ikke kan leve med' de lyssky forhold på byggepladsen, hvor de lettiske håndværkere meget bekvemt har overnattet i sommerhuset, mens de byggede om.

MON BØDSKOV KAN leve med det? Det er måske kun over for almindelige borgere, at skattevæsenet går hårdt til værks, når der skal statueres eksempler på, at vi vil have rene linjer, når det gælder østeuropæisk arbejdskraft? Læs reportagen side 6-7.