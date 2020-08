ENDNU FLERE skal have lov at gå på pension før beregnet, kræver en række partier. Midt i den værste økonomiske periode siden finanskrisen sender de nye løfter ud. Det virker ikke troværdigt.

NU ER det åbenbart også Arnes kones tur til at gå tidligere på folkepension – gerne op til ti år før de andre ifølge SF.

KRAVET bliver smidt på bordet fra Pia Olsen Dyhr, når regeringen snart starter forhandlingerne om den tidligere pension til nedslidte Arne, og SF-lederen har netop lanceret det i Politiken.

DET ER TYPISK kvinder, der er nedslidte, men som ikke har arbejdet de nødvendige 40 år, der skal berettige til tidlig folkepension. Typisk lærere og sygeplejersker, mener Pia Olsen Dyhr, der altid har vågent øje for offentligt ansatte vælgere. Tilmed kræver hun, at disse menneskers arbejdsevne skal vurderes af en læge op til ti år før pensionsalderen. Et megabrud med regeringens kongstanke om, at tidligere folkepension er en ret. Ikke noget man skal tigge om. Det er hun ligeglad med.



HUMMELGAARD, beskæftigelsesministeren, fortryder formentlig bittert, at han ikke for længst har taget slagsmålet om Arne-reformen. For hver dag der går, bliver det hele mere plumret til af særkrav fra andre partier. Oprindelig bedyrede Mette Frederiksen på slotspladsen lige efter valgsejren, at det var det første, regeringen ville kaste sig over. Det passede så ikke.

NU MARKERER alle nødvendige støttepartier sig med ’forbedringer’, eller de lover i det mindste at stemme ja, hvis de til gengæld får nogle udlændingestramninger, skattelettelser osv. Det bliver et cirkus!

HELT ATOMBOMBEAGTIGT for samfundsøkonomien er flere partiers seriøse krav om, at den rigtige pensionsalder ikke må stige ud over de planlagte 70 år i 2040.

SAMTLIGE VISMÆND, nye og tidligere, står skrigende helt oppe på bremsen ved tanken.

MILLIARDERNE vil fosse ud af samfundskassen. Beskæftigelsesministeren siger også nølende nej. Men håber, at der snart kommer en rapport fra Ydelseskommissionen, der viser vejen. Imens sejler løfterne rundt.

HVOR SKAL pengene så komme fra? Ja, det kan ingen af de gavmilde og menneskevenlige pensionseksperter i støttepartierne svare på.

VI KAN formentlig vælge mellem højere skat, længere arbejdstid, mindre i pension, dagpenge, SU. Mindre til børnehaver, ældrepleje osv. Vælg selv – gerne flere, hvis det skal løbe rundt.

MEN PARTIERNE taler, som om det hele kan ordnes med et fingerknips og et kækt vrid på formueskatten og bankerne. Politikerne spiller på den almindelige mentale lede ved tanken om at skulle arbejde endnu længere end sine forældre.

SÅ NEMT er det altså bare ikke. Så hvad med at få lidt realiteter på bordet i stedet for at føre sig frem med slesk tale og billig portvin ...