Olympisk hykleri

EFTER branden i Notre Dame i sidste uge har Den Internationale Olympiske Komité, IOC, besluttet at donere 500.000 euro, godt 3,7 millioner kroner, til genopbygningen af kirken.

DET VIRKER umiddelbart sælsomt, eftersom der aldrig har været dyrket idræt i Notre Dame, og det bliver der næppe heller i fremtiden.

PENGENE falder i øvrigt, efter at IOC’s præsident, Thomas Bach, tidligere på måneden på de internationale atleters forum i Lausanne havde afvist at lade sportsudøverne få en større andel af det overskud, som IOC tjener på De Olympiske Lege.

DONATIONEN til Notre Dame er et glimrende eksempel på, hvordan IOC med Thomas Bach i spidsen lever i en verden langt fra almindelige mennesker. Thomas Bach er uden tvivl overbevist om, at pengene til Notre Dame vil give IOC masser af goodwill og god pr.

SÅDAN kommer det ikke til at gå. Donationen kommer, efter at franske rigmænd i forvejen havde doneret 7,5 milliarder kroner til genopbygningen.

EN ENORM sum som ikke uden grund har fået protestbevægelsen De Gule Veste til yderligere at protestere over skævheden i det franske samfund. I øvrigt er den katolske kirke så økonomisk velfunderet, at den selv burde kunne betale for genopførelsen af kirken.

PARIS skal være vært for OL i 2024, og hvis Notre Dame til den tid igen kaster glans over den franske hovedstad, vil det give meget bedre oversigtsbilleder på tv fra legene. Det er sikkert en af årsagerne til donationen. En anden er, at Thomas Bach som sin forgænger Juan Antonio Samaranch samler på ordener. For sportens penge.

DET ER snobberi af en anden verden. Det var præcis også derfor, at Thomas Bach i 2016 på vegne af IOC donerede 350.000 kroner til et stort avlsprojekt for pandaer i Sichuan-provinsen i Kina. Og pandaer kommer næppe nogensinde på det olympiske program.

SENEST HAR IOC brugt godt en milliard kroner på at bygge et nyt hovedkvarter i Schweiz. Til gengæld må de aktive atleter, ikke mindst i tredje verdenslandene, se langt efter støtte fra den bugnende olympiske pengetank.

PÅ SAMME måde kunne kampen mod doping og matchfixing også bruge flere midler, ligesom de brasilianske værter for OL i Rio i 2016 stadig kæmper med et enormt underskud. IOC rejste hjem med guldet og lod Brasilien sidde tilbage med smerten.

DET ER i det lys, man skal se IOC’s donation til Notre Dame. Det er et absurd misbrug af penge, som selvfølgelig i stedet burde komme sporten til gode.