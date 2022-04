Olympisk idioti

MENS RUSLAND myrder løs i Ukraine i en krig, der kun bliver mere bestialsk og blodig, har den Internationale Olympiske Komité, IOC, fredet sine russiske medlemmer. De bliver ikke smidt på porten. Dét selv om en ellers næsten enig idrætsverden har udelukket Rusland fra stort set alle internationale konkurrencer, herunder VM i fodbold.

SENEST HAR de britiske arrangører meddelt, at de russiske tennisspillere ikke får lov til at stille op i årets udgave af Wimbledon. Og sådan skal det være. Men i IOC lyder der andre toner. Her nyder de fire russiske medlemmer, hvoraf de to er honorære medlemmer, fuld beskyttelse.

DET ER DER en række forklaringer på. Der er en meget kærlig forbindelse mellem den russiske præsident, Vladimir Putin, og IOC’s tyske præsident, Thomas Bach. Fuldstændig uden nogen form for situationsfornemmelse har Thomas Bach, siden afsløringerne af det statsstyrede russiske dopingprogram ved vinterlegene Sochi i 2014, kæmpet for at holde Rusland inde i den internationale idrætsverden.

HAVDE IOC dengang, hvor kronprins Frederik i øvrigt sad med ved det olympiske bord, reageret ved totalt at sanktionere russisk idræt, havde meget set anderledes ud i dag. Men Thomas Bach og hans olympiske svæklinge stillede sig på den forkerte side af historien. Selv om Rusland efter Sochi fortsatte med at manipulere sporten, og selv om Rusland overfaldt Krim og de østlige provinser i Ukraine, åbnede Thomas Bach alligevel dørene for russerne ved henholdsvis sommer- og vinter-OL i 2016, 2018, 2020 og 2022.

OG NU hvor massemyrderierne finder sted i Ukraine, holder IOC stædigt fast ved, at de russiske medlemmer ikke skal smides på porten. Forklaringen fra IOC er, at de fire russere ikke repræsenterer deres land, men er valgt i deres egen ret. Det er olympisk hykleri, som når nye rekordhøjder. På IOC’s hjemmeside er der et billede af det russiske flag ud for de fire russeres navne.

SANDHEDEN OM IOC og bjørnen i øst er, at siden 1980 har Sovjetunionen/Rusland ved hjælp af KGB/FSB haft et solidt greb om den olympiske bevægelse og dermed verdensidrætten.

Afhoppede KGB-agenter har tidligere forklaret Ekstra Bladet, at det var KGB, som i 1980 fik placeret den spanske fascist Antonio Samaranch som præsident for IOC. Og siden dengang har de russiske efterretningstjenester altid haft agenter i IOC.

SÅLEDES OGSÅ i dag, hvor den 74-årige tennistræner Shamil Tarpischev har et sæde. Han blev rekrutteret af KGB allerede i 1980 og gjorde sit indtog i IOC i 1994. Her sidder han ved siden af sin yngre landsmandinde, 39-årige Jelena Isinbajeva, som blev valgt til IOC i 2016. Hun var engang verdens bedste stangspringer. I dag har hun direkte forbindelse til Kreml. Hun var i 2010 med til at omskrive den russiske forfatning, så det blev muligt for Putin at fortsætte i sit embede og dermed indlede krigen mod Ukraine. Selv er Isinbajeva major i den russiske hær.

RUSLANDS to honorære medlemmer af IOC er den tidligere svømmer Alexander Popov og 87-årige Vitaly Smirnov, som har været i IOC siden 1971. En overgang var han samtidig minister i den russiske regering. Vitaly Smirnov blev rekrutteret af KGB i 1978, og hans olympiske karriere kulminerede, da han i flere år sad som vicepræsident i IOC. Ingen af de fire russere sidder der i egen ret. De er der, fordi det er sådan, Putin vil have det. Selvfølgelig skal de smides ud. Det samme bør ske med Thomas Bach, som gladelig spiller rollen som Putins nyttige idiot. Men det kræver pres udefra, for selv har den olympiske bevægelse spillet fallit.