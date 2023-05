Opdrag jeres børn

SKOLELEDER Lars Carlsen på Nordbyskolen i Nykøbing F har skrevet en besked til alle forældre: 'I bliver simpelthen - allesammen - nødt til at tage en snak med jeres barn om det.'

Skolen har oplevet nye møbler, der udsættes for hærværk, tis i skraldespande og elever, der bare går fra undervisningen. Og man ser det for sig: Hvis f.eks. Camilla-Marie i fjerde klasse stjæler 20 minutter af en undervisningstime, og resten ender i tumult, fordi hun nægter at aflevere sin mobil, er det ikke skolen eller læreren, der har skabt problemet. Det er ikke engang Camilla-Marie selv.

Det er hendes forældre.

OG DET KAN ikke kategoriseres som 'trivselsproblemer'. Det er dårlig opdragelse. Børn går i skole for at lære at læse, skrive og regne. Ikke for at blive afrettet. En skole må forlange, at eleverne møder udhvilede og undervisningsparate op.

En spritny undersøgelse international viser - måske ikke overraskende i lyset af ovenstående - at danske elever i 4. klasse placerer sig historisk dårligt. Op mod 25 procent af de danske elever i 4. klasse læser på et så lavt niveau, at de ikke kan kæde oplysninger i en tekst sammen.

Enhver ved, at læsning er fundamentet for tilegnelse af det meste viden. Og ender den danske folkeskole med at lukke omkring en fjerdedel af sine elever ud som funktionelle analfabeter, er den blevet en taberfabrik.

MED OVENSTÅENDE kan vi vist roligt erklære den seneste folkeskolereform for en fiasko. Aldrig har eleverne tilbragt så mange timer i skolen og samtidig lært så lidt. Skoleleder Lars Carlsen ser ud til at have fat i noget. Der er måske snarere brug for en forældrereform end en skolereform. For som skolelederen tillige skriver til forældrene, ifølge Folketidende: 'Vi oplever enkelte gange, når vi henvender os til jer, at vi skal 'føre bevis for vores påstande', at vi skal stå på mål for vores hensigter. Vi får hverken et bedre arbejdsliv, mere i løn eller flere fridage, hvis vi gør det dårligt for jeres børn eller skaber konflikter - tværtimod.'

Lars Carlsen har siden uddybet over for Jyllands-Posten, at han hverken 'taler om børn med diagnoser eller børn, der har det svært', men derimod 'helt almindelige børn fra helt almindelige familier'.

VI TROR PÅ HAM. Og det er først og fremmest synd for eleverne. At deres forældre ikke har gjort dem klart, at hvis de skal tisse i skraldespanden og ødelægge møblerne, skal de gøre det derhjemme.