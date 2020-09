Operation Røgslør

Blå blok forsøger at lægge røgslør over, hvad sagen om de hjemsendte topchefer i Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) reelt handler om.

Som bekendt udsendte Tilsynet med Efterretningstjenesterne i slutningen af august en eksplosiv pressemeddelelse med voldsomme anklager mod FE.

Det centrale budskab er, at FE systematisk har løjet og tilbageholdt oplysninger for Tilsynet, og at der er risiko for, at FE og udenlandske efterretningstjenester ulovligt har spioneret mod danske statsborgere.

Tilsynet retter mildt sagt hårrejsende anklager, der burde få enhver demokratisk sindet politiker til øjeblikkeligt at kræve en tilbundsgående undersøgelse.

Men nej. Blå blok anført af tidligere forsvarsminister Claus Hjort Frederiksen (V) har i stedet angrebet forsvarsminister Trine Bramsen (S), under hvis ministerium Tilsynet er placeret, for landsskadelig virksomhed. Hvorfor? Fordi hun ikke stoppede Tilsynets pressemeddelelse.

Oplysningerne i pressemeddelelsen kompromitterer nemlig Danmarks sikkerhed, galpede Claus Hjort Frederiksen. I Weekendavisen tilføjede han: ’Jeg er på grænsen til at blive rigtig vred.’

Siden har politikere fra blå blok stillet et hav af ’opklarende’ spørgsmål om forsvarsministerens viden om spionsagen. Selvfølgelig med det formål at rette søgelyset mod hende og dermed skubbe substansen i Tilsynets dybt alvorlige anklager i baggrunden:

At FE i årevis helt bevidst og konsekvent har spændt ben for og saboteret det demokratiske kontrolorgan, der har til opgave at kontrollere Danmarks spiontjenester.

Og at FE’s samarbejde med udenlandske efterretningstjenester kan have resulteret i overvågning, som ikke er tilladt i et frit og demokratisk samfund som det danske.

Blå bloks ageren i – også – denne sag er i sig selv en skandale og udfordrer demokratiets grundlæggende spilleregler.

Spiontjenesterne er med til at sikre, at vi kan sove trygt om natten – og tak for det. I sagens natur må spionerne operere hemmeligt, og præcis derfor er det nødvendigt med demokratisk kontrol. Og så kan Claus Hjort Frederiksen i øvrigt blive lige så vred, han har lyst til.