Opgøret med Helle

METTE FREDERIKSEN er den ægte vare. Den ægte socialdemokrat, der tager vare på de svageste i samfundet, nemlig børnene, og arbejder utrætteligt og indigneret for at mindske uligheden i samfundet.

Sådan fremstod S-bossen på partikongressen i Aalborg denne uge. Og efter bifaldet at dømme er det en leder, som de delegerede godt kan lide.

HIDTIL HAR Mette Frederiksen gjort sig umage med ikke at kritisere sin forgænger, Helle Thorning – men det fik frit løb på kongressen.

Også i en sådan grad, at politisk kommentator Hans Engell skrev i Ekstra Bladet i går:

’Helle Thorning fik flere tæsk fra talerstolen end selv hvidvaskerne i Danske Bank. Jeg har aldrig nogensinde hørt en partiformand pille sin forgænger så systematisk ned, som Mette Frederiksen gjorde det i sin store tale.’

UDEN DIREKTE at nævne navne lod S-bossen forstå, at makkerparret Thorning/Corydon fik mange til at miste tilliden til Socialdemokratiet.

’Der er nogle, der gennem årene har haft svært ved at genkende os. Lettelser af selskabsskatten. Dagpenge. Er vi blevet mere klassiske socialdemokrater, når det kommer til fordelingspolitik?’

’Svaret er ja’, lød svadaen.

HUN GNED yderligere salt i såret ved at tage afstand fra den tidligere S-regerings videreførelse af de borgerliges økonomiske politik og fik langvarige klapsalver ved bombastisk at erklære: ’Det bliver ikke på min vagt, at vi sælger mere infrastruktur til Goldman Sachs’.

Sådan!

Mette Frederiksen nød åbenlyst at være i centrum for det hårde opgør med fortiden. Men langt væk fra kongressalen i Aalborg vil nogle nok spørge:

DU VAR CENTRALT placeret i Helle Thorning-regeringen – hvor hårdt kæmpede du på de indre linjer for at få de værste tidsler pillet ud af regeringens politik?

Er sandheden ikke, at du sagde ja og amen til langt det meste af frygt for at miste din politiske position? At ministerbilen var vigtigere end alt andet?

NU ER TIDEN en anden. Mette har overtaget Helles plads, men mangler endnu at få overdraget nøglen til Statsministeriet. ’I modsætning til Lars Løkke vil jeg ikke være statsminister for enhver pris’, sagde hun på kongressen uden dog at komme nærmere ind på, hvor mange kameler hun vil sluge for at få jobbet.

Men det er op til vælgerne at afgøre, om hun får tilbuddet. Sker det, har partimedlemmerne en vigtig opgave i konstant at minde hende om,hvad det vil sige at være ægte socialdemokrat.

Ellers ender hun som Helle Thorning nummer to.