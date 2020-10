Oplysning om Muhammed-tegningerne

Politiken krævede i denne uge, at Muhammed-tegninger skal være pensum i folkeskolen.

Vi taler om avisen, der i sin tid overbragte en officiel undskyldning for tegningerne til ’Muhammeds efterkommere’. Avisen, der med et totalt intellektuelt og moralsk svigt fra daværende chefredaktør Tøger Seidenfaden og støtte fra den halve forfatter- og kunstnerstand hævdede, at det var ikke lovreligiøse muslimer, den var gal med. Det var Jyllands-Postens krænkelse af en religion og dens menighed.

Et stupidt synspunkt. Alligevel kan man stadig støde på mange, der mener, at tegningerne ikke skulle være bragt, at det var mobning af muslimer, og at ytringsfriheden aldrig har været truet.

Hvortil jeg kun kan sige: Fortæl Flemming Rose, at ytringsfriheden ikke er truet. Manden, der trykte tegningerne og skrev den ledsagende tekst om, at alle må finde sig i hån, spot og latterliggørelse. Eller fortæl det til de efterladte tegnere på Charlie Hebdo. Eller sig det eventuelt til de efterladte til den franske lærer, der forrige fredag i Paris fik skåret hovedet af for at vise en Muhammed-tegning.

Der er fortsat danskere, der forvilder sig over på forkerte side, når det gælder trusler fra islamister. Eksempelvis når nogle fremhæver det trecifrede millionbeløb, der er blevet ’brugt på at beskytte Rasmus Paludan’, som det formuleres. Men beløbet er selvsagt ikke brugt på at beskytte Paludan, men derimod på at beskytte ytringsfriheden. Mod muslimske fanatikere.

’Vold virker,’ som Jyllands-Posten skrev i en leder efter attentatet på Charlie Hebdo i Paris.

Det er nemt at kræve frihedsrettigheder opretholdt, når det er nogle andre, der skal sætte livet på spil for dåden. På Christiansborg bør man se ud ad vinduerne mod slotspladsen, inden man vedtager noget, og iagttage de såkaldte ’korankugler’, der omslutter pladsen. Og derpå spørge sig selv, hvorfor de blev sat op.

Jeg deler mediehus med Politiken. Her skal vi alle igennem flere sluser flere gange om dagen på grund af Muhammed-tegningerne. Og ingen af os – hverken Jyllands-Posten, Politiken eller vi på Ekstra Bladet – bringer tegningerne mere. Fordi ’vold virker’. Fordi det er livsfarligt.

Det er således et flot blæs i frihedens lurblæser sådan lovformeligt at kræve danske folkeskolelærere stillet op i forreste geled mod islamisterne. Og endda med forsikring om, at så skal muslimske børn selvfølgelig kunne fritages for undervisningen (folkeskolen har jo herregode erfaringer med kommunikation mellem skole og tosprogede hjem, ved vi). Jeg synes, Politiken skal holde sig til udelukkende at prædike oplysningspligt, som avisen selv er i stand til at leve op til.