Opråb til tiden

ALT, HVAD der kan krybe og gå inden for kommunalpolitik, er i Aalborg lige nu til det årlige topmøde i KL. Og for en gangs skyld er de røde og de blå enige om det mest brændende ønske lige nu til Folketinget:

LAD VÆRE MED at love guld og grønne skove i valgkampen. Der bliver brug for hver en ledig femøre til det snarlige boom af borgere over 80 år og under fem år.

OPRÅBET KOM allerede inden mødets start i en kronik fra 22 markante borgmestre. Og underskriverne spænder politisk fra S over Venstre til K.

VI STÅR OVER FOR et gabende hul i kassen de kommende år til lige præcis børneinstitutioner, hjemmehjælp osv. Allerede nu får de ældre langt mindre hjælp end for ti år siden. Flere og flere køber sig til hjælp fra private til rengøring og madlavning. Hvis de altså har råd og magter det. En undersøgelse for nylig viste, at 73.000 af de svageste ældre ikke får nogen hjælp overhovedet.

LYTTER de så? Kristian Jensen og Lars Løkke medgav straks, at ja – området skal have flere penge. De ville bare ikke sige hvor mange.

METTE FREDERIKSEN lovede blankt 20 mia. kr. ekstra. Så må vi se, om hun undlader store løfter om alt muligt andet i valgkampen.

LIBERAL ALLIANCES Simon Emil Ammitzbøll-Bille vrissede, at godt 90 pct. af kommunerne har bedre økonomiske vilkår i år end sidste år. At udgifterne til det offentlige stiger og stiger under den borgerlige regering. De borgerlige er ikke fedtede.

OG SÅ er vi tilbage ved den gamle sang: Milliarderne flyver åbenbart afsted mod ældre i kommunerne, men kommer ud af kurs undervejs og havner i andre kasser.

DET ER GARANTERET også den kritik, borgmestrene forsøger at komme i forkøbet med deres opråb: Det er aldrig kommunernes skyld, når de ældres køkkengulv kun bliver vasket hver femte uge. De har bare for få penge. Alligevel er kommunerne altid selv med til at godkende budgettet ved de årlige forhandlinger i Finansministeriet.

MEN DERFOR er det stadig godt, at borgmestrene råber op nu og siger: Lov ikke det økonomiske råderum bort til alt muligt andet end de ældre og de små børn.

HELT AUTOMATISK går alle partier stadig langt uden om det, økonomerne ellers trygler os om at diskutere: Skal nogen af os selv betale i fremtiden for noget af ældreplejen? Hvorfor smøre hjælpen tyndt ud til alle, når vi nu bliver så umanerlig gamle? I stedet for et tykkere lag smør til dem, der virkelig trænger.

AUTOMAT-ARGUMENTET er altid, at vi skal ikke have et A- og et B-hold. Men det har vi jo allerede. Og forventningerne blandt fremtidens ældre er allerede tårnhøje, siger forskerne: Vi vil have rødvin og rockmusik i vores rene stuer. Fede elscootere, fornøjelser og et bad hver dag. Mindst.