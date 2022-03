Oprustning

Da Putin overfaldt en europæisk nation, lignede Vesten en mand, der vågner ved at falde ud af sengen. Ikke mindst den del, Danmark tilhører. Den del, der i årtier har sluttet, at krig er noget skidt, følgelig må militær være det samme, hvorfor det eneste rette må være at nedruste.

For at råde bod på fejlslutningen er en dansk forsvarsaftale om at leve op til sit Nato-løfte ved at yde to procent af bruttonationalproduktet (bnp) foreløbig kommet i stand. Det manglede bare.

FOR SANDHEDEN er selvsagt, at vil man fred, må forberede sig på krig. Det var sådan, Nato udmarvede Warszawapagten. Det var sådan, den kolde krig blev optøet. Hvorefter vi desværre døsede hen i den lune og magelige selvglæde, at historien hermed ophørte.

Men ’natten til 24. februar 2022 blev Europa og verden for evigt forandret,’ som Mette Frederiksen sagde i sin tale ved demonstrationen foran den russiske ambassade forleden.

I GÅR ANNONCEREDE det alliancefrie Sverige, der afskaffede værnepligt for godt 20 år siden og demonterede en stor del af sit forsvar, at man nu næsten vil fordoble forsvarsbudgettet. Ligesom sine socialdemokratiske kolleger i Tyskland og Danmark kundgjorde statsminister Magdalena Andersson torsdag, at også Sverige vil bruge to procent af bnp på Forsvaret.

’Flere unge må forberede sig på at skulle aftjene værnepligt,’ sagde den svenske statsminister dertil på gårsdagens pressemøde. En idé, Danmark måske også kunne tage op. Værnepligten i Danmark er nede på fire måneder. Og antallet er omkring 4800, da man hidtil har hævdet, at behovet kan dækkes af frivillige.

VIL VI I DANMARK blive ved med at fastholde dette? Og skal vi fortsætte med, at værnepligten kun gælder mænd, og at kvinder skal tilmelde sig for at blive en del af værnepligten?

Ifølge en del forsvarsfolk udgør et menigt og velforberedt beredskab en stor del af det, der skal til, hvis allierede styrker en dag skal operere på dansk jord for at forsvare os. Det scenarie, vi netop nu skal forberede os på. I øjeblikket er det danske forsvar efter sigende ikke gearet til at modtage en større amerikansk eller britisk styrke.

Har Putin foreløbig ikke haft held med at erobre Ukraine, kan vi i tilgift glæde os over, at tordenen fra hans hær har vækket Vesten. Der skal to til en krig, hævder nogle. Det passer ikke. Det er den russiske tyrans påstand. Der skal kun en til. Og en dag vil han – om nødvendigt med magt – blive bragt for Menneskerettighedsdomstolen.