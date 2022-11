Meningsmaskinen Søren Pind har en holdning til alting. Det skal han ikke bebrejdes, men det bliver godt nok trættende, når han fører sig frem som et orakel, der har patent på sandheden.

Man kan synes, at Pind er en ligegyldig person, en eks-politiker, der elsker rampelyset – men så enkelt er det ikke.

Regeringen har sat den tidligere Venstre-løve i spidsen for et såkaldt medieansvarsudvalg, som vil få stor indflydelse på branchens fremtidige arbejdsforhold. Så hans meninger tæller og bliver nærlæst.

Søren Pind er aldrig sen til at revse medierne. Senest har han kritiseret Ekstra Bladet, fordi vi forleden dristede os til at stille selveste Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik et spørgsmål om Qatar under hans eksportfremstød-turné i Vietnam.

Det ifølge Pind upassende spørgsmål lød i al sin enkelthed: ’Kronprins Frederik, rejser De til Qatar for at følge det danske fodboldlandshold under VM?’

Frede undveg spørgsmålet og svarede i stedet: ’Det danske landshold har altid min støtte, lige meget hvor i verden de spiller.’

Og her er det, at Søren Pind kommer ind i billedet. Den tidligere frihedsminister følte sig så fortørnet over Ekstra Bladets åbenbart provokerende adfærd, at han måtte på Twitter for at få afløb for sine frustrationer. Han skrev:

’Ku’ vi ikke blive enige om at give kongehuset fripas i den kommende tid? Det er regeringens ansvar, hvad kongehuset måtte beflitte sig med politisk – spørg ministre i stedet. Som det fremgår af grundloven, er kongen fredhellig. Man er ved at reducere dem til politikere. Stop det!’

For Pind er det noget nær majestætsfornærmelse, når medierne spørger ind til kronprinsens rejseprogram i den kommende tid. Det hænger selvfølgelig sammen med debatten om, hvorvidt Danmark skal lade sig repræsentere på regeringsniveau under fodbold-VM i diktaturstaten Qatar, der er under anklage for massive brud på menneskerettighederne.

Det er op til den fungerende regering, om Frede skal rejse til Qatar. Så han kunne bare have afpareret Ekstra Bladets spørgsmål ved at svare: Det er politikernes afgørelse.

Vi har absolut intet ønske om af følge Søren Pinds etikette-belæring. Tværtimod. Vel er kongehuset en særlig institution, men det må tåle, at pressen interesserer sig for dets gøren og laden.

Det er Pind tilsyneladende utilpas ved. Vi er utilpas ved, at han er formand for et udvalg, som skal udstikke retningslinjer for mediernes arbejde.