I TOPPEN af Socialdemokratiet har man et særligt forhold til ansvar, når man bliver taget i at gøre noget forkert. Man løber, som har man røvet en bank, og alarmen lige er gået, alt imens man bagud råber:

’Jeg vil hurtigst muligt bringe orden i sagerne.’

DET ER, hvad den socialdemokratiske boligordfører, Tanja Larsson, nu gør. Boligordføreren har i årevis med lejlighed i København og adresse i Faxe opereret i strid med regler om bopælspligt. Hun har dertil overtrådt vedtægterne i sin andelsboligforening. Boligordføreren har i det hele taget gjort det stik modsatte af, hvad der er socialdemokratisk boligpolitik.

FOR ET parti, hvis leder har talt dybfølt og inderligt om at genvinde tilliden til politikerne, men hvor man via en erhvervsklub hiver penge hjem til partikassen ved at præsentere oplæg udfærdiget mod reglerne af statens embedsfolk, synes der lang vej til at ’bringe orden i sagerne’.

DET VIRKER, som om socialdemokrater mener, at embedsfolk mere er til for regeringspartiet end for os borgere. Ja, i visse socialdemokratiske toppolitikeres tilfælde kan forvaltningen ligefrem anvendes til at øge ens private indtægt.

AFGÅENDE REGIONSRÅDSFORMAND Sophie Hæstorp Andersen, der desværre står til at blive overborgmester i København til efteråret, fik i regionen ’sine embedsfolk’ til at hjælpe hende med at udføre et bijob i et privat sundhedsnetværk.

HÆSTORP BERIGEDE sig hermed uomgængeligt på statskassens bekostning. ’Menneskelige fejl er desværre uundgåelige,’ udtalte hun til Berlingske og oplyste, at hun skam har betalt 18.000 kroner tilbage til arrangøren. Efter alarmen gik, må vi tilføje.

TILLAD OS at bemærke: Det er ikke beløbet – ja, det er lige før, det end ikke er brøden i sig selv. Det er mest af alt den magtarrogance, hvormed andres berettigede fortørnelse her mødes af Hæstorp Andersen. Det er en ’menneskelig fejl’ at glemme en rød sok i en hvid vask. Eller sætte et komma forkert. Det er ikke en fejl, hvis en topsocialdemokrat, der i årevis har ledet Region Hovedstaden, og som fremover agter at lede København, benytter skatteyderbetalte embedsmænd i sager, hvor politikerne selv tjener penge på ydelsen. Det er derimod et tillidssvigt og en diskvalifikation.

SOCIALDEMOKRATIETS BOLIGORDFØRER, Tanja Larsson, meddelte mandag eftermiddag, at hun nu har sat lejligheden i København til salg. Vi går ud fra, at vi selv skal konkludere, at der hermed er bragt ’orden i sagerne’. Det gør vi ikke. Vi konkluderer, at Socialdemokratiet har et andet forhold til orden i sagerne end de fleste af os andre.