SÅ HAR PRINS JOACHIM og dennes ekshustru, grevinde Alexandra, hævet det royale banner i Herlufsholm-sagen.

Man kan dårligt nå ud at købe popcorn, før der er nyt i det overklassekollaps, som afsløringen af kostskolens voldstraditioner har udløst.

Tirsdag fik vi at vide, at prins Nikolai i sin tid fik en advarsel på skolen og blev bortvist i en kort periode for at overtræde skolens alkoholpolitik. Tidligere rektor for Herlufsholm Klaus Eusebius Jakobsen kom til at tale over sig i et interview.

Onsdag hedder det så i en fælles udtalelse fra prinsen og grevinden:

’Som forældre til en tidligere elev på Herlufsholm er vi – for at sige det på godt dansk – rasende over at se vores søn blive udleveret offentligt af hans tidligere rektor.’

VI ER REPUBLIKANERE på Ekstra Bladet. Men vi må holde med mor og far her. Rektorer skal ikke udlevere elevers mere eller mindre interessante sagsakter.

Vi kunne imidlertid godt tænke os at vide – oven på denne røffel fra det kongelige ekspar samt kronprinseparrets ’dybe skuffelse’ som forældre til både et nuværende og et kommende barn på kostskolen – om de kongelige virkelig ikke har anet noget som helst?

For det er vel noget af det mest slående? Alle synes at have vidst det meste. Og netop dette ligner den oplagte forklaring på, hvorfor kollapset er så omfattende.

LØGNEN OM HERLUFSHOLMS ophøjede formål med at skabe ranke og ansvarsfulde elever af de kongeliges og de riges børn er over år blevet så stor en elefant i rummet, at nu, hvor der er prikket til den, drejer den rundt og rundt og vælter alt og alle omkring sig.

Det giver anledning til at spørge: Synes det danske kongehus virkelig, at Herlufsholm fremover skal være kongelig hofleverandør? I bekræftende fald må vi have lov at undre os.

EFTER AT VI HENVENDTE os til tidligere rektor Klaus Eusebius Jakobsen, skrev han onsdag tilbage til Ekstra Bladet: ’Jeg har for få øjeblikke siden skrevet en undskyldning til prins Nikolai – og hans forældre – for mit utilgivelige svigt ved at omtale ham i et tv-interview i TV 2 Øst forleden.’

DET ER SÅ HER, hvor vi synes, at nogen skal forklare den tidligere rektor følgende: Det er ikke så meget prinsen og hans prinsefar og grevindemor, der skal undskyldes overfor. Det er mere alle dem, der blev ydmyget og fik tæsk, fordi sådan oplæres overklassen.