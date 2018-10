DET SKULLE HAVE været et svar på, hvordan man bringer udsatte borgere ind i varmen. Men et spørgsmål runger i stedet:

Hvad foregår der her?

Københavns Kommune har spenderet millioner af kroner på at få 289 udsatte københavnere i arbejde eller i uddannelse.

DET ER LYKKEDES i otte af de 289 tilfælde. Fiaskoen er med andre ord så eklatant, at den ikke kan forsvares.

Det forhindrer imidlertid ikke de ansvarlige fra beskæftigelsesprojekter så som ’Send flere krydderier’, ’Opzoomerne’ eller ’SydhavnsCompagniet’ i at forsøge. Mia Rahbek er leder af sidstnævnte, der ud af i alt 71 borgere på et år fik en enkelt i arbejde. Hun udtaler til Berlingske, at disse borgere har ’så komplekse problemstillinger’, at ’man skal ind og måle på nogle helt andre parametre.’

’SydhavnsCompagniet’, ’Send flere krydderier’ eller andre har dog ikke meldt tilbage til kommunen og sagt: ’De her mennesker er så syge, udsatte eller ukvalificerede, at vi spilder både tid og penge.’

DET ER IKKE BLOT forstemmende. Det er tillige oprørende, da kun en enkelt reel forklaring på hele miseren kan opregnes: Leverandørerne af beskæftigelsesprojekter i Københavns Kommune er ikke interesseret i at beskæftige andre end sig selv.

Projektmagerne stjæler således velfærden fra dem, den er tiltænkt. Under foregivende af at ville hjælpe, besætter de systemet og dets finansiering. De syge, de fortabte, de uheldige, kontanthjælpsloft-ramte eller klientgjorte er ikke målet. De er midlet.

HVIS MAN som eksempelvis ’Opzoomerne’ har haft 52 udsatte borgere i forløb med henblik på at få disse i arbejde og ikke lykkes med en eneste, er det næppe borgerne og deres ’komplekse problemstillinger’ alene, der er noget galt med.

Københavns beskæftigelsesborgmester, Venstres Cecilia Lonning-Skovgaard, henviser i Berlingske til, at der er rødt flertal i København. Beskæftigelsesborgmesteren ønsker sig et nyt flertal for ’en skarpere opgavedefinition og krav til resultaterne, næste gang indsatserne skal forlænges i 2020’, hedder det.

GIDER NOGEN forklare Lonning-Skovgaard samt resten af Københavns Rådhus, at indsatserne ikke skal forlænges? Og at de skal holde op med at plage udsatte borgere med projektmagere, der vil hjælpe alt og alle, men mest af alt sig selv.