På bordet – nu!

TO STORE EMNER prægede valgkampen og banede vejen for en rød regering.

Først og fremmest klimaet, hvor Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Enhedslisten og Alternativet tog munden for fuld og lovede at reducere udslippet af CO2 og andre drivhusgasser med 70 procent i 2030 i forhold til 1990.

DERNÆST VELFÆRDEN med minimumsnormeringer i daginstitutionerne og et løfte fra Mette Frederiksen om at give Arne og andre nedslidte ret til at gå tidligt på pension.

REGERINGEN HAR brugt de første 100 dage – og mere til – på absolut intet at foretage sig, der kan overbevise vælgerne om, at den vil efterleve sine løfter.

Ja, klimaminister Dan Jørgensen har nærmest været ikkeeksisterende og umulig at få fat i, når journalister og andre ville spørge til en handlingsplan.

MEN NU GÅR DEN ikke længere. I denne uge sætter han sig for bordenden for at indlede realitets-forhandlinger om en ny klimalov.

Forventningerne er tårnhøje, for efter valget er det gået op for de borgerlige partier, at der er stemmer i klimaet, så derfor står de i kø (med Nye Borgerlige som undtagelse) for at blive koblet på kravet om 70 procents CO2-reduktion.

REGERINGEN KAN ikke længere bare henvise til det såkaldte forståelsespapir. Nu skal der handling bag løfterne. En så voldsom satsning vil kræve store omvæltninger af det danske samfund og koste tonsvis af milliarder.

Hvordan har man helt kontant tænkt sig at føre de vanvittigt høje mål ud i livet? Og hvad med regningen? Hvor skal de mange milliarder komme fra?

DEN NYE KLIMALOV bliver en ramme-aftale, som ikke vil besvare alle spørgsmål, men frygten for, at den kommer til at ligne et udvidet forståelsespapir med flotte vendinger om delmål og den slags, er overhængende.

Derfor kan den ikke stå alene. Anstændigvis må Dan Jørgensen løfte sløret for, hvilke krav danskerne helt konkret kan blive udsat for i klimaets hellige navn det kommende tiår.

DE MANGE FINE ord fra valgkampen skal have en konsekvens. Og det vil vi gerne høre meget mere om NU.