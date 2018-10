’DEN BLÅ REGERING melder sig ind i kampen om at få den sorte politik væk, så fremtiden kan blive grønnere.’

Sådan lød det kækt fra statsminister Lars Løkke, da han sammen med flere af sine ministre holdt et stående pressemøde ude i den københavnske trafik.

REGERINGENS planer om at forbyde køb af benzin- og dieselbiler til fordel for elbiler senest i 2030 er velkendte.

Derfor blev der især spejdet efter reduktionsmål for landbruget, som er ansvarlig for udledning af 20 procent af drivhusgasserne i Danmark.

OGSÅ SET I LYSET AF, at FN’s store klimarapport kraftigt anbefaler en her og nu-indsats bl.a. på landbrugsområdet.

Men nej. Landbruget får igen lov til at køre på

frihjul, selvom det altså er en af de største klimasyndere.

DER LOKKES ganske vist med grønne tilskudsordninger og mere forskning – men ingen pisk, kun gulerod.

Som miljøminister Jakob Ellemann-Jensen formulerer det: ’Det danske landbrug kan ikke presses for meget i klimakampen, for så rykker produktionen blot et andet sted hen.’

VI FORSTÅR GODT harmen blandt de partier i Folketinget, som er ægte optagede af at redde kloden fra klimaforandringer.

Selv små stigninger i temperaturen vil skabe mere ekstremt vejr og få vandstanden i havene til at stige endnu hurtigere.

SPECIELT DET seneste år har Venstre forsøgt at profilere sig som et grønt parti.

Ikke på grund af tunge bekymringer om klodens fremtid, men fordi ledelsen har fundet ud af, at vælgerne i stigende grad er optagede af klima og miljø.

Men Lars Løkke og co. tør dog ikke tage skridtet fuldt ud og gribe radikalt ind over for landbrugets CO2-udslip, fordi én af virkningerne – dyrere fødevarer – skaber vrede vælgere.

DET ER LANDBRUGET selvfølgelig tilfreds med. Som Flemming Fuglede Jørgensen, formand for Bæredygtigt Landbrug, formulerede det i et læserbrev i Ekstra Bladet:

’Det er heller ikke for tidligt, at vi landmænd

påskønnes for vores klimaindsats.’

Javel.