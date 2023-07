ET FRANKRIG i flammer vidner om, at de europæiske demokratier for sent sandede, at vores værdier ikke nødvendigvis adopteres som de bedste af folk, der bosætter sig hos os. Især visse folk af anden etnisk og religiøs oprindelse.

Herunder helt specifikt muslimske indvandrere. Det er desværre uomgængeligt.

Dette løber gennem den almen menneskelige og humane tilgang, der de seneste årtier har vist sig fejlslagen. Eksempelvis ekskansler Merkels ’wir schaffen das’, eller svenskernes ’den humanitære stormagt’ eller for den sags skyld Poul Nyrups 'stuerene blir’ I aldrig’ om Dansk Folkepartis indvandringsprotester.

DET LØBER gennem de terroranslag, der har været på EU-grund, og som stort set alle har grund i islamistisk vold og militant islam.

Det er derfor, der i dag er et bredt flertal for dansk udlændingepolitik. For asylmodtagelejre i f.eks. Rwanda, for at begrænse indvandring fra Menapt-landene (Mellemøsten, Nordafrika, Pakistan, Tyrkiet) og imod at gøre velfærdsstatens rettigheder universelle.

I MANGE ÅR hævdede visse herhjemme som bekendt, at svenskerne med åbenhed og inklusion var ved at gøre flygtninge og migranter til en gevinst. I dag ved selv svenskerne, at det ikke passer. Og hvis der er et sted i Europa, hvor ’civilisationernes sammenstød’ ikke blot sætter sind i kog, men forstæder i flammer, er det i Frankrig og Paris.

Her har man ghettoer på gloende pæle. Her har man haft kvarters- og bydelskrige i årevis. Politiet begår en udåd, og pludselig står 10.000 biler i lys lue, og hundredvis af forretninger smadres som i 2005. Eller det sker på ny, og en borgmesters hus angribes som i 2006. Eller det hele sker på en gang som i disse dage.

FRANKRIG ER AT REGNE for fuld skala i en konflikt, der findes i mindre varianter i alle europæiske lande. I Danmark fik borgmesteren i Odense i 2017, Peter Rahbæk Juel, f.eks. livvagter, fordi der opstod tvivl om, hvorvidt det var borgmesteren eller en familie med palæstinensisk baggrund og hang til trusler, der regerede den fynske hovedstad – eller i hvert fald bydelen Vollsmose.

Det er symbolsk, at det er Frankrig, der i nogle dage har været i en borgerkrigslignende tilstand. Vi taler modernationen for Europas moderne demokrati. Vi er alle formet herefter.

Men det er tillige værd at bemærke, at hverken fransk lov eller ordensmagt nu om dage er til den blødsødne side. Kontante løsninger er således lette at fremføre af politiske plattenslagere – f.eks. ’islam bør forbydes’ – men vanskelige at få succes med.

OG HVAD ER vi værd, hvis vi for at beskytte vores frihedsrettigheder begynder at skære hjørner af dem?