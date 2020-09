På gravens rand

På fem år er de gået fra at være landets største borgerlige parti – med Kristian Thulesen Dahl som nationens topscorer i personlige stemmer – til ved næste valg måske at være det mindste. Med en Thulesen Dahl, der derfor må afsættes.

Bogen ’Kong Kristian – Mennesket, magten og faldet’, der udkommer på mandag, ligner en gravskrift. Ikke blot over DF’s leder i særdeleshed, men også partiet i almindelighed.

Bagtale, beskyldninger og en abdiceret dronning Kjærsgaard, der åbenbart er klar til at ofre sin egen kronprins til fordel for en ny, er som at stirre ned i en ormegård. Gifttænder blottes, og der hugges og hvisles uden udsigt til at komme op af hullet.

Dansk Folkeparti er således mere end noget andet partiet, der har sejret ad helvede til. Deres særlige politik er blevet alles. Triumfen har gjort DF overflødige.

Fornemmelsen for folkelig retning, som Kristian Thulesen Dahl og kompagni tidligere havde, er forsvundet i symbolpolitik, kagefejringer og fifleri med EU-penge. Den sikkerhed, hvormed Dansk Folkeparti førte sig frem som en folkelig korrektion til den gamle magtpolitiks virkelighedsfornægtelse, er forvandlet til det modsatte.

Det er her, man skal huske at takke DF. Partiets legitime protest mod særligt Socialdemokratiets og de radikales naive og blinde udlændingepolitik var så bydende nødvendig, at både Socialdemokratiet, Venstre, de konservative, ja, selv SF i dag går ind for en stram udlændingepolitik.

Dansk Folkeparti kunne have stillet sig midt på den politiske scene og klappet sig selv på skulderen. For at have givet ægte næring til den udlændingepolitik, der aldrig har været

større opbakning til end i dag. Men DF ville hellere have mere kage.

Dansk Folkeparti har uomgængeligt dikteret udlændingepolitikken siden 2001. Ironien i, at partiet stadig forsøger at erklære sig utilfredse hermed, er til at få øje på.

Der er to vigtige ting at sige. Den ene er, at Dansk Folkepartis nedtur synes uafvendelig. Den anden bør siges direkte til partiet. Det er ’tak’. Og det er på ingen måde ironisk ment. Heller selvom Kristian Thulesen Dahl og kompagni åbenbart selv står fortabte over for både rosen og dens pointe.