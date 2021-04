MED MELLEMRUM dukker der historier op om tvivlsomme økonomiske bidrag til politikeres valgkampe. Hurtigt er vi i en gråzone, hvor ord som bestikkelse og korruption presser sig på.

SENEST HAR POLITIKEN afsløret, at Venstres finansordfører, Troels Lund Poulsen, ved valgkampen i 2019 fik et større beløb i tilskud fra medicinalfirmaet Orifarm. Det strider mod gældende regler, og derfor står Orifarm til en større bøde.

SAGEN ER INTERESSANT af flere årsager. Det er besynderligt, at en så dreven politiker som Troels Lund Poulsen, der har bestridt indtil flere ministerposter, ikke kender lægemiddelindustriens regler for partistøtte.

DET ER ligeledes mærkværdigt, at industriens regler er skarpere end de love, Folketinget har vedtaget som støtte til politikere og partier. Der er en del at rette op på, men det er partierne ikke synderligt interesserede i.

LÆGEMIDDELSTYRELSEN har regler, der skal sikre, at lovgiverne ikke bliver usagligt påvirket af særinte-resser. Af styrelsens lobbykodeks fremgår det, at virksomheder ikke må give økonomisk støtte eller sponsorater til beslutningstagere. Derfor står Orifarm til en bøde på mellem 75.000 og 150.000 kroner.

SELV SLIPPER Troels Lund Poulsen for straf, fordi han har oplyst navnet på sponsoren. Det skal politikere og partier oplyse, når støttebeløbet er på over godt 20.000 kroner.

MEN LUND POULSEN burde have vidst, at milliardkoncernen Orifarm ikke må yde støtte. Og hvad er så Orifarms interesse i at påvirke politikere som Lund Poulsen, som i 2019 fik hele to kontante tilskud? Tja, medicinalgiganten er Danmarks største leverandør af lægemidler. Der er medicin og kosttilskud, der skal sælges og helst uden for mange forhindringer.

ORIFARM får en bøde. Orifarm har beklaget, og Venstre har betalt pengene tilbage. Så burde den sag være lukket. Nej, lyder det herfra. Sagen er endnu en anledning til at få ændret reglerne for partistøtte. Der er slet ikke nok åbenhed om, hvem der økonomisk støtter partier og folketingskandidater i Danmark.

EUROPARÅDETS antikorruptionsenhed har i årevis kritiseret de danske støtteregler. Rådet har tre anbefalinger, som Folketinget straks burde tage til sig:

Forbyd anonyme pengedonationer til individuelle kandidater.

Kræv større åbenhed om størrelsen på donationer.

Indfør bedre tilsyn med den økonomiske støtte.

SVÆRERE ER DET ikke, men selvom kritikken har været der i mere end ti år, er det endnu ikke lykkedes af skaffe et politisk flertal bag anbefalingerne. Det er forstemmende.