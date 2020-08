På vej ned i sumpen

FJENDERNE nærmest dansede på Lars Løkkes grav i går, inden hans nye bog, ’Om de fleste – og det meste’ overhovedet var udkommet.

LØKKES FLIRT med et comeback blev trampet endegyldigt ihjel. Også af gamle, trofaste væbnere som Lars Chr. Lilleholt og Troels Lund Poulsen. Hermed røg også den vanvittige idé om at starte et nyt parti ned ad brættet – det bliver i så fald et enmandsprojekt, der får de sidste atomer af Alternativet til at ligne en klippe i dansk politik. Løkke er på vej ud i en endegyldig sump. Broerne tilbage er bombet i grus.

JAKOB ELLEMANN påstod, at Venstres politik ligger ’fast’. ’Vi skal stå i egen ret som det toneangivende borgerlige parti i Folketinget. Venstre skal blive ved med at være den forandrende kraft’ og bla bla bla.

MED SINE floskler viser han kun, at Venstres formand er på vej ud i en endnu større sump.

TONEANGIVENDE? Forandrende kraft? Hvad snakker manden om? Med sin søvngængeragtige usikkerhed ændrede han kurs for 14 dage siden og svor pludselig evig troskab til ’blå blok’. Ud med de radikale. Ind med Nye Borgerlige, Dansk Folkeparti, Simon Emils Fremad og Liberal Alliances eksistenser. Det er hans første tegn på noget initiativ.

MEN LØKKE har sådan set været der, hvor Ellemann gerne vil hen – over to regeringer. Og selv med Løkkes behændighed var det umuligt. Den gamle blå blok, som Ellemann senior og junior sidder og drømmer om derhjemme over whiskysjusserne, er stendød. De ekstreme, illoyale højrepartier smadrer ethvert samarbejde, har det jo vist sig. Også DF. Pernille Vermund nærmest slikkede sig om munden, da hun i går på tv roste Ellemann for at være kommet til fornuft. Det burde risle ham koldt ned ad ryggen!

PÅSTANDEN ER, at Løkke hænger i fortiden. Han er bare en blind, bitter mand. Det er nok rigtigt. Men måske hænger han i virkeligheden for meget i fremtiden? Han fik sådan set et kanonvalg i 2019 netop på at ville samarbejde henover midten. Men det projekt er dømt stendødt overalt på Christiansborg.

SØREN PIND bakker ene mand, stadig op: ’Jeg deler Løkkes analyse. Jeg er ked af, Venstre vender tilbage til at ville putte børn i lejre, kalder Instrukskomissionen for Barnebrudskommisionen, opererer med et værdifællesskab i stedet for et arbejdsfællesskab med DF og samtidig en perspektivløs parlamentarisk position’, skrev han på Twitter i går.

VENSTRE kalder sig ’savannens største dyr’. Hvad så med i hvert fald at give landet en tiltrængt opposition i stedet for bare at tæve løs på Løkke. Det kommer der ikke meget ’forandrende kraft’ ud af, for de borgerlige. Aldrig har en regering mødt så lidt modstand, og det er ikke sundt for nogen.