’VI SKAL gøre mere for at redde klimaet,’ skrev Mette Frederiksen på Instagram lørdag. Ledsaget af et billede af hende selv til klimamarch i København. Et bemærkelsesværdigt bluff, må man konstatere.

FOLKETS KLIMAMARCH fandt sted i byer over hele landet lørdag. Vi taler en protest med flere tusind deltagere, der marcherede for at få politikerne til at gøre noget ved den globale opvarmning. Og statsminister Mette Frederiksen gik med. SF’s formand, Pia Olsen Dyhr, ligeså. Enhedslistens Mai Villadsen deltog. Og de radikales leder, Sofie Carsten Nielsen, marcherede også og ligeså folk fra Alternativet.

ET POLITISK flertal på Christiansborg gik med andre ord klappende og hujende og selfie-fotograferende med i protest mod … nå ja, mod sig selv, må man vel konkludere.

VI ER her på avisen med på, at klimaet er en global udfordring. Men vi undskylder, at vi ikke kendte vores besøgelsestid, passede statsministeren op i den trodsige vrimmel af skilte med ’Klimahandling NU!’ og spurgte: ’Mette, hvem synes du så skal gøre noget?’

VI BURDE vel nok alle have lært det efterhånden. Om politikernes påfugle-manerer på de sociale medier, og hvordan forloren folkelighed er blevet en slags politisk kryptovaluta, der kan veksles til popularitet helt uafhængig af virkelighedens verden. Ja, som det fremgår af ovenstående – endda ligefrem på trods heraf.

I SELFIE-STYRET Danmark rækker det at have de rigtige meninger og fremvise pudsede fjer. Holdning kan skilles fra handling.

Gik Mette Frederiksen måske i lørdagens protestmarch og råbte: ’Hør lige her, alle sammen, min klimaminister har opfundet noget, han kalder ’hockeystaven’. Alt løser sig lige pludselig om ti år, når teknologien er til det. Dem, der ikke hopper, tror ikke på hockeystaven! Dem, der ikke hopper, tror ikke på hockeystaven! ... Kom så, alle sammen!’?

DET SKETE ikke. Formålet for statsministeren og andre politikere var at lade sig marinere i tidsåndens smøreolie og glide ubesværet ind i protestens favntag uden at skulle åbne andet end sine sociale medieprofiler for sagen.

’DEJLIGT AT mærke opbakningen til mere og hurtigere handling. For det haster,’ som det lød fra SF-leder Pia Olsen Dyhr på Twitter.

Hvortil man selvfølgelig kan heppe: ’Sådan, Pia. Det haster, og der skal bare gøres noget nu – af nogen.’ Hvis man altså er naiv klimaaktivist, hvilket nogle SF’ere åbenbart er.

ALLE ANDRE – inklusive ikke-naive klimaaktivister – må spørge sig selv, om vi vil acceptere, at alt i dansk politik efterhånden synes forvandlet til en skin(d)manøvre.