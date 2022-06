Pænt nej tak

PÅ EKSTRA BLADET tog vi fra starten af valgkampen nejhatten på. Vi tog den på, fordi vi er kritikere. Fordi vi aldrig løber i flok. Fordi vi hermed kunne udbede os en forklaring. Gode argumenter for at ændre Danmarks EU-politik.

Vi mangler svar.

EKSEMPELVIS har vi fået at vide, at prisen for at være med i forsvarssamarbejdet er 26 millioner kroner. Det passer ikke helt med, at Sverige har brugt 4,2 milliarder kroner alene på EU’s kampgrupper.

Forsvarsminister Morten Bødskov (S) har ellers påstået, at det har kostet svenskerne nul kroner. Og benægter selvfølgelig hårdnakket, at det er vildledende.

FARCEN MED stemmesedlen er et andet eksempel. Her så folkene bag formuleringen sig nødsaget til at spørge så ledende, at vælgerne nærmest ville være nødt til at sætte krydset ved ja. Statsministeren var selv ’involveret’ i formuleringen. Vi ved ikke, hvad det dækker over. Udenrigsministeriet har sparket Ekstra Bladets anmodning om aktindsigt til hjørne til efter valget. Belejligt nok.

Det er åbenbart helt utænkeligt for jaoraklerne at lade danskerne stemme selvstændigt og på et oplyst grundlag.

VI KONSTATERER, at statsminister Mette Frederiksen (S) i dag mener det modsatte af, hvad hun gjorde 21. oktober 2021. Dengang sagde hun: – Jeg har ikke en eneste gang i min tid som statsminister oplevet forbeholdet som en begrænsning.

Nu er der ingen grænser for, hvor forfærdeligt forbeholdet er. Se bare på Putins invasion i Ukraine, lyder det fra jasiden. Ved partilederdebatten på TV 2 i søndags anbefalede Mette Frederiksen ’af hele sit hjerte’ et ja, fordi vi står i en spritny sikkerhedspolitisk situation.

Vrøvl.

DET, VI stemmer om, har intet med Putin at gøre. Et ja i dag er primært et ja til at få lov til at være med i militære missioner i Afrika. Tusindvis af kilometer fra den trussel, der optager danskerne og resten af Europa.

I 15 år har EU’s to kampgrupper med i alt 3000 soldater stået stille. Medlemslandene har ikke kunnet enes om at sende dem i kamp en eneste gang. Intet tyder på, at det vil ændre sig. Desuden forstår vi, at begynder man endelig at bygge en egentlig EU-hær – som vil kunne bruges mod en fjende som Putin – skal vi have en ny afstemning. Så skal vi have vores gamle forbehold tilbage.

VI KAN OGSÅ bare beholde det, vi har.

Vi savner stadig de gode argumenter for at tage nejhatten af. Vi har ikke fået meget andet end tilsløringer og uredelighed.