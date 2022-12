Paludan skal frifindes

Rasmus Paludan er blevet hevet i Pressenævnet, fordi hans medie, Frihedens Stemme, skrev om den kendte sanger Hugo Helmigs død uden familiens ’tilladelse’. Fire dage efter dødsfaldet.

’Løgnepressen’, som Paludan betegner de etablerede medier, valgte at vente, indtil faderen, den berømte musiker Thomas Helmig, selv omtalte dødsfaldet på Instagram.

På det tidspunkt havde Hugo Helmig været død i ni dage. Til gengæld blev den triste historie så braget ud som breaking news.

Medierne kendte altså længe til dødsfaldet. Blandt andet fra folkeregistret. Men holdt historien tilbage. Her på Ekstra Bladet besluttede vi også at vente. Hensynet til familien udløste en sjælden ros i mediedebatten, mens forargelsen over Paludan var stor.

Pressenævnets afgørelse bør dog blive en enstemmig ’frifindelse’. Paludans medie skrev nyheden om Hugo Helmigs alt for tidlige død på baggrund af et opslag i folkeregistret. Oplysningerne fremgår også af Det Digitale Tinglysningssystem.

Hugo Helmig var en voksen mand på 24 år. Søn af to meget kendte og betydningsfulde mennesker. Han var selv en betydningsfuld kunstner og havde offentligt fortalt om sin opvækst med stofmisbrug fra en meget ung alder. Omtalen af dødsfaldet har offentlighedens interesse.

De presseetiske regler fastslår netop, at det er mediernes opgave at bringe korrekt og hurtig information til offentligheden. Så hvis Pressenævnet beslutter, at Frihedens Stemme har handlet i strid med de presseetiske regler, vil det få uoverskuelige konsekvenser. Det vil betyde, at medier ikke længere kan bringe officielle oplysninger fra offentlige registre. Den slags kalder vi censur.

Når vi alligevel må afvente Pressenævnets afgørelse med en vis usikkerhed, skyldes det flere nylige kendelser, som vækker undren blandt redaktører og journalister.

For eksempel har Pressenævnet afgjort, at medier skal anonymisere eller afindeksere artikler om en sygeplejerske, som fik otte års fængsel for tyveri af 500.000 kroner og drabsforsøg på en 88-årig patient, som hun prøvede at brænde inde.

Senest har Pressenævnet afsagt kritik af tre satireprogrammer på DR. Næste gang er det måske ’X Factor’, som får kritik på grund af Blachman.

Tilliden til Pressenævnets objektive kriterier er svækket. For mange kendelser lugter af smagsdommeri. Det kunne styrke tilliden, hvis møderne blev åbne og videostreamet til offentligheden som i Norge. Det ville også afsløre, om der stadig er puls hos nævnets medlemmer, eller om de bare sidder der for vederlaget.