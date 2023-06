Bornholms Politi har besluttet at begrænse Rasmus Paludans ret til at ytre sig og bevæge sig frit, fordi der er nogle ekstreme muslimer, der vil slå Paludan ihjel.

Man forstår godt beslutningen. Ingen gider jo have Paludan rendende. Han tiltrækker problemer som en lort tiltrækker fluer. Tænk, hvis han brændte koranen igen? Det ville skabe mere splid. Ingen ved, hvad han kan finde på.

Men.

Når Rasmus Paludan er truet, så skal myndighederne beskytte ham - ikke begrænse ham. Uanset hvad politimesteren i Rønne eller nogen anden måtte mene om Paludans fuldstændig lovlige holdninger og lovlige aktiviteter.

Annonce:

Det er angiveligt på baggrund af 'det aktuelle trusselsbillede', at politiet har forbudt Rasmus Paludan at opholde sig på Folkemødet i Allinge i år. Chefpolitiinspektør Dannie Rise påstår, at hans betjente ikke vil være i stand til at beskytte Paludan og de andre gæster i Allinge.

Her skal man lægge mærke til, at politichefen ikke henviser til nogen konkrete trusler, men blot den generelle sikkerhedssituation. Det er ikke godt nok. Og i øvrigt er det ikke Paludan, men ytringsfriheden, der skal beskyttes.

Paludan i sig selv er i øvrigt ikke interessant, men som altid er det omverdenens reaktioner, som er interessante. I februar forbød svensk politi offentlige koranafbrændinger med samme argument, som dansk politi nu bruger. Polisen i Stockholm kunne ikke garantere den 'almene sikkerhed' under afbrændinger af den hellige bog.

Det skete, efter at Paludan havde sat fut til en koran foran Tyrkiets ambassade i Stockholm. Dermed satte han også fut i Sveriges forhold til Tyrkiets præsident Erdogan, som krævede at få Paludan stoppet, hvis Sverige skulle med i Nato.

Annonce:

Nu var det alvorligt. Paludan måtte stoppes, så Erdogan ikke blev for sur. Derfor lavede svensk politi et forbud mod de ellers lovlige afbrændinger med henvisning til sikkerhedssituationen. Men forleden afgjorde en svensk domstol, at politiets sikkerhedsargument ikke var tilstrækkeligt til at begrænse Paludans ytringsfrihed. Det er nu slået fast, at det var ulovligt at forbyde Paludans afbrændinger.

Det er akkurat den samme kattepine, det danske politi står i nu. Og desværre har politiet taget den forkerte beslutning.

Hvis de danske myndigheder skal begrænse Paludans ret til at bevæge sig til Allinge, forsamle sig med sine tilhængere og ytre sig lovligt, så skal der ekstremt konkrete og alvorlige trusselsvurderinger til. Det er ikke nok, at politiet bare henviser til 'det aktuelle trusselsbillede' og så håber, at det hele nok skal gå. Tænk, hvis dette her handler om ikke at gøre Erdogan sur, så Mette kan få sit Nato-job? Den tanke er desværre nærliggende, når man tænker på, hvad der skete i Sverige.