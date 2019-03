Parade af svigt

GRINE ELLER græde?

MAN FRISTES til begge dele efter Ekstra Bladets nye afsløring i dagens avis af, hvor ufattelig nemt de danske myndigheder gjorde det for den svindelsigtede Britta Nielsen.

GRÆDE fORDI den kyniske kvinde angiveligt stjal fra nogle af samfundets svageste; hjemløse, alkoholikere og psykisk syge.

Kun for selv at leve et hemmeligt luksusliv med heste og luksusranch i Sydafrika.

OG GRINE får man også lyst til, lettere hysterisk, fordi det er så tåbeligt og håbløst at se tilbage på.

Fortrolige dokumenter til Folketingets Retsudvalg afslører det sigende forløb af nogle få, centrale tip fra ansvarsfulde bogholdere i bankerne.

DISSE TIP lykkedes det myndighederne at overse totalt.

De lå lige til det berømte højreben, og helt ufatteligt blev der aldrig sparket til den millionstore bold.

TIPPENE kunne ellers have stoppet Britta Nielsens malkning af de offentlige kasser allerede i 2012.

Hun kunne være afsløret så let som at klø sig i nakken, hvis nogen lige havde lettet gumpen.

VI HAR længe vidst, at Bagmandspolitiet fik et tip om, at der var indløbet 5 millioner kr. på Britta Nielsens konti i 2012.

Vi har også vidst, at Bagmandspolitiet sendte tippet over i SKAT uden selv at løfte en undersøgende finger.

Det har de allerede lagt sig fladt ned og undskyldt, men de er ikke tilgivet.

DE NYE papirer viser, at Bagmandspolitiet lige så godt kunne have foldet en papirflyver ud af sagen, og sendt den ud over Peblingesøen, som over i SKATS bundløse brønd af rod og slendrian.

SKAT FIK tippet i 2013 og lod det ligge og samle støv i en bunke i ni måneder, viser de fortrolige dokumenter fra Skatteministeriet til Folketinget.

DEREFTER SKETE der endelig noget – sagen blev væk! Helt, helt væk, og den har aldrig vist sig siden. Skattestyrelsen synes selv, det er pinligt, fornemmer man af papirerne.

De lader som om, at det der skete, er helt usædvanligt, men man tvivler efterhånden ...

En organisation, der kan overse udbetaling af over 12 milliarder kr. til udenlandske svindlere, virker ikke som pernittengryn, men det er naturligvis en anden afdeling i førerbunkeren.

BRITTA SLAP i hvert fald fuldstændig helskindet fra gudetippet om hendes fem millioner kr.

SKAT tør ikke engang påstå, fremgår det, at nogen overhovedet har kigget på tippet fra Bagmandspolitiet, inden det forsvandt op i den blå luft (eller papirkurven).

VI VIL godt vædde på, at ingen så på sagen, inden de smed den ud.

Ellers havde det da været til at forstå for enhver idiot, at når en beskedent lønnet HK’er i Socialstyrelsen pludselig skovler fem millioner kr. hjem fra sin arbejdsgiver, er det nok ikke et julegratiale.