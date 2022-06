HAVDE HERLUFSHOLM været en muslimsk friskole, ville politikerne stå i kø for at lukke den.

De forhold, som er blevet afdækket på skolen og kritiseres skarpt af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (Stuk) efterlader et billede af et parallelsamfund gennemsyret af social og fysisk kontrol, særlige privilegier og ikke mindst en udpræget tavshedskultur.

DER ER TALE om en foreløbig afgørelse fra styrelsen og altså ikke en endelig konklusion. Men hvis bare halvdelen holder vand, står vi tilbage med en rystende virkelighed. Hvor elever er blevet udsat for systematisk vold og mobning. Hvor de ældste har udnyttet deres særlige status over for de yngste. Og hvor nogle børn har presset eller truet hinanden til tavshed.

Tilsyneladende langt hen ad vejen med de voksnes accept.

STYRELSEN SKRIVER direkte, at bestyrelsen og skoleledelsen ’slet ikke har levet op til sit ansvar om at sikre god trivsel’ for skolens elever. Det vurderes, at der ikke er blevet reageret og handlet konsekvent i sager om mulige krænkelser. Og styrelsen finder det ’uacceptabelt’, at skoleledelsen i nogle tilfælde har bagatelliseret elevens oplevelser.

Ifølge den foreløbige afgørelse har tidligere rektor Flemming Zachariasen også beskrevet to episoder, hvor han sanktionerede elever, men efterfølgende af bestyrelsen blev tvunget til at lade dem slippe billigere.

NU ER SELVSAMME bestyrelse så gået af. Med pistolen for panden så at sige. Uden at tage ansvaret på sig. Man er ikke enig i Stuks udkast til afgørelse. Men nu skal der være ’ro om Herlufsholm’, lyder det i en pressemeddelelse. Fra de mennesker, som i årevis har svigtet deres ansvar og tæt på ingenting har gjort for at sikre ro og tryghed for eleverne.

DERFOR ER DET også himmelråbende, at de nu skal være med til at sammensætte en ny bestyrelse. Ud fra en 457 år gammel vedtægt, som dikterer, at pladserne hovedsageligt besættes af forældre til nuværende elever og tidligere herlovianere.

Altså mennesker som langt hen ad vejen selv er formet af Herlufsholms stændersamfund. De er det stik modsatte af, hvad skolen har brug for.