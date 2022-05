Parallelsamfundet Herlufsholm

VI HAR BRUGT nogle årtier i Danmark på at få bugt med parallelsamfund.

Med skiftende held.

Vi konstaterer dog, at parallelsamfund desværre fortsat eksisterer i vid udstrækning. Med systematisk ydmygelse og krænkelse af individers ret til netop ikke at leve i undertrykkelse lige midt i velfærdssamfundet.

ØNSKER DE overhovedet at være danske på Herlufsholm Kostskole, må vi spørge i disse dage.

Det er fælt, når et patriarkats selvhævd ved at udøve kontrol over svage eksistenser – ikke mindst børn – med fortidige magtmetoder dukker op, som det er tilfældet på den sydsjællandske kostskole. Det forekommer ikke at være dansk velfærds- og tryghedskultur, hvad TV 2-dokumentaren om Herlufsholm har blotlagt.

MEN HVAD GØR man ved et parallelsamfund, hvor et patriarkat med rigide regler knægter rettigheder, forlanger underdanighed og kræver, at forældede regler følges?

Vi kender Christiansborgs vanlige svar: Der skal indføres skrappe foranstaltninger, der sikrer det danske velfærdssamfunds regler. Der er jo tale om en kultur, der er så udansk, at vi simpelthen er nødsaget til at ty til undtagelsestilstand, har vi hørt politikere sige i tilfælde af parallelsamfund.

GHETTOEN på Herlufsholm bedyrer dog nu, at den vil råde bod på de nedværdigende og seksuelt ydmygende handlinger. En rektor er fyret. En uvildig advokatundersøgelse af den voldelige kultur på kostskolen er dertil igangsat. Den kommer til at strække sig fire år tilbage i tiden, som man kunne læse i Ekstra Bladet i fredags.

’Advokatundersøgelsen skal belyse, hvordan Herlufsholms ledelse har håndteret sager om blandt andet vold,’ hedder det blandt andet.

VI VOVER det ene øje og konkluderer, inden rapporten selv har svaret: Ledelsen har håndteret dem rimeligt ringe. Ja, pointen og problemet synes at være, at ledelsen faktisk slet ikke har håndteret dem.

Vi taler om et parallelsamfund udviklet og opdyrket gennem hundredvis af år. Tilmed knæsat i en kultur, hvis samfundsklasse råder over betydelig politisk, social såvel som reel kapital.

MEN DET ER selvsagt godt, at der er indledt et opgør med Herlufsholm. For også dette parallelsamfund skal vi have bugt med. Måske man kunne indføre en slags danskheds-prøve for bestyrelse og ledelse på stedet?