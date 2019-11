Partihopperen

Venstre. De konservative. Dansk Folkeparti. Liberal Alliance. Nye Borgerlige. Kristendemokraterne. Partiet Klaus Riskær Pedersen.

Det vrimler med borgerlige partier – men der er brug for os, lyder det fra LA-oprørerne Simon Emil Ammitzbøll-Bille og Christina Egelund, som derfor nu har dannet ’det værdiliberale midterparti’ Fremad.

Det nye parti er dog ikke mere midtsøgende, end det straks fra start undsiger Mette Frederiksen (S) og udpeger Jakob Ellemann-Jensen (V) som kommende statsminister.

Simon Emil lever og ånder for politik, og Fremad-projektet kommer derfor ikke bag på ret mange. Han stifter nærmest partier, som andre skifter skjorter.

Først sprang han fra de radikale og blev løsgænger, indtil han grundlagde Borgerligt Centrum. Men efter få måneder var Simon Emil at finde i skyggen af Anders Samuelsen og blev medstifter af Liberal Alliance. Og nu er det altså fremad med endnu et parti.

Det gør situationen for det borgerlige Danmark mere kaotisk end nogensinde. Efter balladen i Venstre og vælger-øretæver til både DF og LA er blå blok lammet. Selvom der er gået fem måneder siden valget, stritter politikken stadig i alle retninger.

Det er svært at se, hvordan de to frafaldne LA-medlemmers initiativ skal gøre det lettere for Ellemann at komme til fadet – også selvom de inviteres på en kop kaffe.

Tværtimod øges risikoen for stemmespild på den borgerlige fløj.

Mette Frederiksen er i øjeblikket på Færøerne, men statsministeren spandt som en kat, der får serveret en skål fløde, da hun på tv kommenterede det nye parti.

– Held og lykke, smilede hun – vel vidende, at det vil give anledning til endnu mere splittelse i blå blok.

Hun får desværre nok ret, selvom det politiske system skriger efter en slagkraftig opposition, der kan holde regeringen i ørerne.

Uden en sådan har den alt for let spil, og det er ikke godt for Danmark.