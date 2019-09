Passive Hækkerup

ET OVERSMART firma, EasyTranslate, vandt sidste år udbuddet, der skal levere tolke til Justitsministeriet og Udlændinge- og Integrationsministeriet. En service, der koster samfundet over en halv milliard kr. om året.

SIDEN 1. april, hvor EasyTranslate overtog tolkningen, vrimler det med inkompetente oversættere – hvis de overhovedet dukker op! De tolke, der fungerede tidligere, var mere kompetente, mener flere. Men de færreste ønskede at fortsætte, fordi EasyTranslate satte honoraret betragteligt ned.

MANGE klager over det volapyk, der nu bliver lukket ud i retssalene eller ved afhøringer af f.eks. flygtninge. Tolkene kender ikke de mest basale udtryk, men bluffer sig igennem. Mangen en knold og tot-oversættelse bliver slet ikke opdaget, fordi advokater og dommere f.eks. ikke taler georgisk eller spansk.

KØRSELSREGNINGERNE for de udsendte tolke er et kapitel for sig. Domstolene stønner over, at en tolk i Viborg f.eks. skal have afregning for at have transporteret sig over 600 km for at nå frem og tilbage.

IKKE overraskende er Klaus Riskærs søn Frederik den ene af de to stiftere af firmaet, der fremstillede sig selv, da de vandt opgaven, som topmoderne iværksættere, der skulle blive et frisk digitalt pust i en gammeldags branche .

DE PÅSTOD også flot i deres bud, at de havde en aftale med Aarhus Erhvervsakademi om en helt ny tolkeuddannelse. Det viste sig at være forkert. De havde blot takt med akademiet. Uddannelsen blev aldrig til noget.

IMENS svarer Frederik Riskær Pedersen diverse kritiske medier – altid pr. mail – at der er da lidt vanskeligheder, men det går mægtig fint ... Man kender ligesom tonen.

JUSTITSMINISTEREN, Nick Hækkerup, var i samråd i går om dette kaos. Han nøjedes stort set med sin sædvanlige reaktion, når han bliver konfronteret med et dybt alvorligt problem: Han spidsede munden dybsindigt, plirrede med øjnene og medgav, at han er ’pinligt opmærksom’ på vanskelighederne. Men han skal se nogle flere klager, før han måske kan opsige kontrakten.

DET er ufatteligt, at hverken ministerium eller minister for længst er mere op på dupperne – eksemplerne i medierne har været hårrejsende.

RIGSPOLITIET har opgjort antallet af klager til 172. Men det stritter mod de 200 klager, Radio24syv mystisk nok fandt ved et par aktindsigter.

HVAD rager alt det bøvl med nogle udlændinge mig? vil mange måske tænke. Men det betyder blandt andet, at forbrydere må slippes løs, fordi man mangler en tolk. Det kostbare retssystem og politiet arbejder forgæves og må føle sig totalt til grin. Samtidig koster det hele ekstra, fordi der skal berammes nye retsmøder, indkaldes advokater igen og den slags.