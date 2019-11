Pensions-festen ebber ud

ER DET VIRKELIG muligt? Hørte vi rigtigt? Er Venstre og Socialdemokratiet pludselig – omsider! – parate til at få MF’ernes pensioner moderniseret og gjort gennemsigtige, så de ligner resten af danskernes?

DE TO STORE partier har ellers i årevis blokeret en reform. Men nu skulle det være ganske vist: Deres respektive gruppeformænd har de seneste dage bedyret, at nu de er klar. Så ’klar’, som en mand i benlås er klar til at love, at han ikke løber sin vej om to minutter ...

SAGEN ER JO, at det kun er mange års massivt pres fra medier og borgere, der får dem til truget. Anklager om dobbeltmoral, hykleri og bananrepublik-tilstande er åbenbart blevet for massive.

'JEG MÅ TRO, at fornuften langsomt siver ind. Jeg tror faktisk, at det er DR og journalister, der er skyld i det’, siger Michael Christiansen, formand for den tidligere Vederlagskommission.

MEN MED BORGENS evne til i sidste øjeblik at knibe udenom på målstregen vil vi se det, før vi tror det. En reform lå f.eks. grydeklar for flere år siden: Folketinget havde nedsat en vederlagskommission, der skulle få alle vederlag og pensioner skåret til og gjort gennemskuelige.

POLITIKERNE HAVDE ovenikøbet givet hinanden håndslag på at følge anbefalingerne. Men da Politiken få dage før offentliggørelsen meddelte, at et kæmpe lønhop var på vej, gik de i sort.

KOMMISSIONEN ØNSKEDE ikke at tage penge fra politikerne. De skal naturligvis have, hvad der tilkommer dem. Men kommissionen foreslog, at de penge, politikerne rent faktisk får i skattefri tillæg og uhyrligt favorable pensioner, skal være en del af en samlet, synlig løn. Men det reelle – høje – beløb havde folketingsmedlemmerne altså ikke røv i bukserne til at stå ved.

KOVENDINGEN FRA DE to nye gruppeformænd i V og S kobles til, at deres forgængere, Søren Gade og Henrik Sass, nu er helt ude af Borgen. Disse to hyklere forbedrede og bevarede ganske rigtigt de uigennemsigtige super-pensioner. Men deres øvrige kolleger var vel ikke disse to herres lydige pudler eller hva’?

PRESSET PÅ i hvert fald fortsætte, til en reform er på plads.

HVOR MASSIVT hykleriet er, ses af DF’eren Ib Poulsens oplysninger for nylig. Manden røg ud af Folketinget i juni. Nu får han fuld løn, 56.000 kr. om måneden de næste to år, og ’arbejde er udelukket’, siger han.

Han var ellers havnebetjent i Hanstholm tidligere. Men går han tilbage til sit job, mister han jo eftervederlaget. Samtidig bedyrer han, at han naturligvis er imod, at man kan få løn to år efter sin udtræden. Nu vil Poulsen derfor gøre noget ved haven og ud at fiske til fuld løn ... goddaw do!