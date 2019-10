Pernilles jammer

NYE BORGERLIGE brugte meget af sit landsmøde i weekenden i Vejle på at sparke til Venstre. Det kan der være mange gode grunde til, men det blev ret monotont og uden mening.

ELLEMANN mangler visioner, skulle vi forstå. Venstre er nogle slapsvanse på udlændingeområdet og over for idioterne nede i EU ...

MENS Mette Frederiksen – hende har Vermund nærmest mere tillid til! Ja, Vermund flæbede ligefrem på talerstolen, da hun takkede statsministeren på egne og sine børns vegne for, at regeringen nu tager det dobbelte statsborgerskab fra Syriens-krigere. I betragtning af, at fratagelsen vel i virkeligheden kun rammer en 15-20 stykker, trods den megen debat, var det måske et lidt overvældende følelsesudbrud? Men bevares.

NYE BORGERLIGE lød i det hele taget som et genudgivelse af Thulesens Dahls tidligere smiskerier for Mette Frederiksen før juni-valget.

LIGESOM Vermund håbede Thulesen vel dengang at kunne profilere sig som en farlig fætter i den borgerlige blok: Et parti, der godt kan finde på at gå ud og danse med andre, hvis man ikke tager dem alvorligt. Strategien skar som bekendt Dansk Folkeparti ned til en brøkdel af fordums størrelse, mens Venstre buldrede frem.

HVAD der får Pernille Vermund til at køre ned ad dét spor, er derfor svært at forstå. Det er iskoldt! Ikke bare hos Venstre, men også hos vælgerne.

LØKKE brød jo netop med de ekstreme krav i blå blok i valgkampen. ’Befrielsens øjeblik’ udkom, og han åbnede ligefrem for en forbindelse med socialdemokraterne i stedet for at slippe fri af folk som Vermund, Thulesen Dahl, Liberal Alliance og Rasmus Paludan. Han havde fået nok af skingre krav om konventionsbrud, EU-bashing og nedrakning af muslimer.

HVORFOR i alverden skulle Jakob Ellemann-Jensen pludselig makke ret nu over for samme type pression? Og så fra Vermund, der ikke selv har for to øre politik på hylderne at byde på. Mens Ellemann tværtimod så småt styrer Venstre i en mere grøn retning og en EU-engageret fremtid – langt væk fra Nye Borgerlige.

VERMUNDS vigtigste bidrag de kommende måneder bliver kravet om en folkeafstemning, som partiet på forhånd ved, de ikke kan få flertal for. Men så har de noget at skrige op om, og så går tiden med det.

DEN skal dreje sig om regeringens forslag om at dele 500-700 kr. pr. barn ud til 14.000 familier på kontanthjælp. Om måneden. En plan, der for 63 procents vedkommende vil give flere penge til folk af ikkevestlig baggrund.

’HVIS vi skal have folkeafstemninger, hver gang vi er uenige med regeringen, nulstiller vi meningen med folkestyret,’ påpeger Venstres ordfører, Mads Fuglede, meget rigtigt. Venstre og konservative er klokkeklart imod forslaget, men en folkeafstemning er helt ude af proportion.