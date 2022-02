PERVERS PENGESTRØM

SAUDI-ARABIEN spionerer i Danmark. Det fik vi rettens ord for i sidste uge.

I otte år havde en hemmelig spionring til huse i Ringsted, og fra provinsbyen spionerede tre mænd mod 100 danske og nordiske mål – ifølge DR, der har set spionlisten.

SAGEN ER SPEGET, men flintrende vigtig. Den afslører et afgrundsdybt hykleri i vores beskidte forhold til det morderiske diktatur Saudi-Arabien.

Den saudiske efterretningstjeneste nåede ifølge dommen at pumpe 15 millioner beskidte oliekroner op til Ringsted til iranske oppositionsgrupper, der har begået terror hos saudiernes ærkefjender i Iran.

De bekæmper hinanden i en beskidt og bestialsk ’stedfortræderkrig’ over hele kloden. I Yemen har krigen kostet 377.000 mennesker livet ifølge FN.

DE SUNNIMUSLIMSKE oliesheiker spiller dødsskak med de sorte shiamuslimske ayatollaher, og begge parter virker fløjtende ligeglade med menneskeliv. Så langt, så skidt.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) ymtede lidt om, at det er uhørt. Ellers har stilheden i de øvre politiske og økonomiske luftlag været larmende. Hvorfor?

Skyldes det de godt seks milliarder dejlige danske eksportkroner til Saudi-Arabien? Arla, Grundfos og Novo er der. Men også Bjarke Ingels bygger lystigt i den saudiske sandkasse.

ELLER SKYLDES stilheden det danske kongehus’ årtier lange og nære bånd til det tyranniske hus Saud? Både kong Frederik og dronning Margrethe har besmykket despoten kong Fahd med ordner. I 1984 gav Margrethe ham Elefantordenen. Og så sent som i 2016 fulgte et storsmilende kronprinspar op og besøgte kong Salman i det vulgære palads i Riyadh. Under samme erhvervsfremstød kaldte den medrejsende udenrigsminister Kristian Jensen (V) det ’en fantastisk oplevelse.’

Knap to år senere blev journalisten Jamal Khashoggi hugget i småstykker i Istanbul. Vi taler om et snigmord, der stank fælt af den nye reelle magthaver, kronprins Bin Salmans, ånde.

MEN I DANMARK tier vi. Det skyldes netop Saudi-Arabiens eksorbitante olieformue. En pengestrøm så pervers, at den har korrumperet vores moralske kompas og værdier i Vesten. Saudi-Arabien, som ikke uden grund anses som en af verdens største statssponsorer af salafistisk terror, accepteres stiltiende. Mens vi handler videre i porten.

Men en dag tørrer oliebrøndene ind. Og den dag vil vore efterkommere forhåbentlig se tilbage og rødme over vort kvalmende hykleri.

JEPPE KOFOD og Mette Frederiksen præsenterede samme uge som spiondommen en ny ’værdibaseret’ udenrigs-politik. Hvilke værdier står vore venner saudierne så for? Spionage, politiske mord, kvindeundertrykkelse og terror? Velbekomme.