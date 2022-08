Perverst pengespild

HVOR MANGE politikere skal der til for at uddele en varmecheck?

Syv. En socialdemokratisk minister til at vifte febrilsk med papiret foran tv-kameraet og seks røde venner til at spille violin i baggrunden.

DET LYDER måske som en halvsløj vittighed, men det var en virkelig scene, da klimaminister Dan Jørgensen (S) 11. februar i år stolt præsenterede aftalen om varmecheck med De Radikale, SF, Enhedslisten, Frie Grønne, Alternativet og Kristendemokraterne.

Det triste bagtæppe var Putins krigstrommer og gaspriser, der fes op og ramte samfundets svageste hårdt.

LOVEN SKULLE hastes igennem, krigskassen var åben.

Lad os så lige skrue tiden frem til august i år, hvor milliarderne fra varmechecken begyndte at løbe ind på borgernes konti.

Annonce:

I LYNGBY ligger det mastodontiske kollegium Nybroegaard, hvor 600 studerende ved en fejl har fået varmecheck. Flere unge måtte gnide sig i øjne, da de 6.000 kroner rullede ind på kontoen, kunne Ekstra Bladet berette i denne uge. En fejl til 3.6 millioner kroner.

På Professor Ostenfeld Kollegiet oplevede de studerende det samme. En fejl til 2.4 millioner kroner.

VAR DENNE absurde slendrian med skatteydernes penge dog bare en enlig sort svale.

Men Ekstra Bladet har kunne afdække, hvordan unge på overførselsindkomst fejlagtigt fik varmecheck og brændte pengene af på narko.

Eller hvordan en ærlig rigmand, som slet ikke havde behov for pengene, stod frem og luftede absurditeten.

Samtidig er enlige mødre blevet snydt for varmechecken på grund af teknikaliteter.

DET VÆRSTE er næsten, at regeringen og partierne bag aftalen var advarede. De kendte svagheden ved systemet.

Annonce:

Alligevel vadede de syv stolte partier direkte i ind i et pengespild så perverst, at man næppe tror det muligt. Skandalen om varmechecken blotlægger en så afgrundsdyb foragt for skatteydernes penge, at man forledes til at tro, at Dan Jørgensen (S) anser fælleskassen for bugnende med knitrende Matador-penge. Sedler som han gerne propper i de forkerte lommer i eksorbitant pengespild – så længe det også drypper lidt på kernevælgerne.

FORESTIL DIG, at en arbejdsløs ved en fejl havde fået en bøjet femøre for meget i ydelse. Hvor nidkært ville systemets vogtere ikke have jagtet ham rundt for at få pengene tilbage? Men når det er Klima-Dan, som kaster millioner i grams, skal vi så bare lege, at det er okay? Dan Jørgensen kan hverken skrue en elpære i eller uddele en varmecheck uden sine venner. Lige nu dukker flertallet sig behændigt, og håber på det blæser over, men alle syv partier bærer ansvaret for skandalen. Sagen er ikke en joke, det er en tragedie.