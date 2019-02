Pia er tabt

Pia Kjærsgaard trådte engang ind på den politiske scene som et frisk pust. Her var et almindeligt menneske – en hjemmehjælper. Ikke endnu en cand. polit. eller akademiker.

Pia Kjærsgaard kæmpede mod dem, der troede, de var mere end andre. Mod de fine, mod magten. Nu er der gået 35 år. Og Pia Kjærsgaard har glemt, hvor hun kom fra. Det kom frem i denne uge.

I dag ser Kjærsgaard andre som ’gæster’ på Christiansborg. Dermed ophøjer hun sig selv til borgfrue. Jeg debatterede i den forgangne uge med Kjærsgaard i Radio24syv.

Debatten handlede om socialdemokraternes absurde klage til Folketingets Præsidium over måden, vi her på Ekstra Bladet skulle have forfulgt Henriks Sass Larsen på. Virkeligheden er, at vi blot passer vores arbejde. Derfor spørger vi Sass Larsen, hvorfor han ikke passer sit som statsrevisor til en løn på 330.000 kr. årligt.

Den oprindelige Pia Kjærsgaard ville have tordnet imod, at en af magtens øverste ikke passede sit deltidsjob til 330.000 kr. Hun ville have kaldt det foragt for folkestyret. Den gamle Pia Kjærsgaard ville fremhæve, at helt almindelige mennesker, der går på arbejde hver dag til nogenlunde samme løn, som Sass får for ti møder om året, vil finde hans opførsel arrogant.

Det synes nutidens Pia Kjærsgaard ikke. Sagen er ’blæst op’ af Ekstra Bladet, siger hun. ’Og nu skal I jo huske på, at I er gæster i Folketinget,’ sagde hun igen og igen til mig.

Det, Pia i virkeligheden udtrykker her, er, at hvis ikke vi indordner os under hendes regime, så vil der ske sanktioner.

Sådan er hun i dag. Formanden for Folketinget glemmer dog, at hun også selv er gæst i Folketinget. Hverken politikere eller journalister ejer Folketinget. Det gør folket.

Hverken politikeres eller journalisters arbejde giver nogen mening, hvis vi glemmer dette. Vi journalister er sat til at kontrollere, hvordan magten udøves i dette land.

Hvis ikke vi kan få lov til at stille spørgsmål til en politiker, der ikke passer sit arbejde, så kan vi ikke tjene folket, og så giver det ingen mening at forsøge at bilde folk ind, at magten kontrolleres.

Intet individ og ingen faggruppe er hævet over folket. Det ankom Pia Kjærsgaard for at sige for 35 år siden. Nu er hun åbenbart blevet til det, hun kom for at være imod.