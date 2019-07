Pias værdikrig

GENREJSNING og værdikrig er Pia Kjærsgaards erklærede nye arbejdsområde i Dansk Folkeparti, og det tegner til at blive infamt. I kølvandet på Dansk Folkepartis sviende nederlag ved valget, er hun udset – eller har udset sig selv? – til et comeback som hende, der skal få partiet tilbage på sporet med ’DF-classic’. Hun vender tilbage som værdikriger, meddeler hun i flere interview.

OG HVAD vil det så sige? I weekenden fik vi en forsmag på, hvad Kjærsgaard disker op med: Fake news og fordrejning. Lørdag gik hun til tasterne på Twitter, efter at have læst en nyhed i BT, som hun også linkede til: En studentervogn var blevet angrebet med kasteskyts af unge og børn i Ålsgårde i Nordsjælland fredag:

’HVOR er vi henne her? Dette er dyb alvor. Kan vi få at vide, om det er unge med anden etnisk baggrund, der er voldsmændene? Eller hvad?’, skrev hun. Det kunne Pia Kjærsgaard godt. Nordsjællands politi afviste blankt Kjærsgaards teori. Det havde intet på sig: Alle, der havde fået bøder, har danske efternavne.

INDEN politiets svar, havde den opflammede kriger i Gentofte linket til en anden, hurtigt opstøvet, BT-artikel, om en studentervogn, der også var blevet angrebet, denne gang med syre. Et nærmere eftersyn viser, at artiklen er tre år gammel. Og at angriberne skulle have ’anden etnisk baggrund’ blev overhovedet ikke nævnt. Man aner ikke, hvem det var. Man vidste kun, at nogle havde fræset forbi en studentervogn i bil, og sprøjtet syre på to piger med en vandpistol.

ALTSÅ alt i alt en debut som ildsprudende værdikriger, der endte i en pinlig afklædning af hendes automat-pådutning af problemer til indvandrer-unge. Men på den måde er det naturligvis DF-classic. Bagefter fortrød Kjærsgaard ikke sine tweets, udtalte hun. Hun havde bare stillet et spørgsmål ...

’SÅ KAN jeg måske beklage lidt, at jeg rejser mistanke mod nogen, der ikke er skyldige. Det kan jeg da godt’, indrømmede hun.

Ja – eller måske helt lade være med at gribe en eller anden nyhed, og straks vride den til at svine indvandrere til, fuldstændig uden hold i virkeligheden?

OMRIDSET af Kjærsgaards comeback efter de fire år i Folketingets formandsstol tegner skidt. Al hendes snak om, at nu skal partiet genopfinde sig selv, bliver pakket ind i ord som noget med classic og klassisk dansk. Bombardering af studentervogne er for eksempel ikke ’klassisk dansk’, mener hun.

MAN FÅR allerede kvalme ved tanken om, hvad hun kan piske op på denne sjuskede, fordomsfulde og uvederhæftige facon.