Pias valgflæsk

SENESTE TEGN på, at vi nærmer os et folketingsvalg, er, at Pia Kjærsgaard nu iler sit i meningsmålingerne nødstedte parti til undsætning. For en stund er Dansk Folkepartis stifter steget ned fra sin formandsstol for at sælge valgflæsk til vælgerne.

Meget kan man sige om Kjærsgaard, men hun har altid forstået at fange en folkestemning. Nu gør hun det igen. Det er Ekstra Bladets mange artikler om politikernes fryns, der har sendt hende i felten.

AFDÆKNINGEN af, at Christiansborg-politikerne kan få ubegrænset sygeorlov blot ved at sende en mail, at de modtager skattefrit tillæg under orlov, at de kan være længere på barselsorlov, og at de optjener eftervederlag under orlov, har kimen i sig til at kunne blive nøglepunkter under valgkampen.

Derfor rykker Pia Kjærsgaard ud med en melding om, at forskellene mellem politikerne og deres vælgere skal jævnes ud. Men hvordan? Ja, her er Folketingets formand på bar bund. Hun vil dog gerne sætte sig for bordenden sammen med det øvrige præsidie og partiernes gruppeformænd. Det lyder hyggeligt, men mest af alt ligner det en typisk politisk syltekrukke.

PIA KJÆRSGAARD frygter politikerleden – med god grund – og derfor vælger hun at tage teten her i indledningen af valgkampen. Det er strategisk godt tænkt at placere sig i øjenhøjde med vælgerne, og det skal nok give bonus i forsamlingshusene. Men lur os, om der sker noget efter valget.

Det er ikke første gang, at presset udefra har fået Christiansborg til at lave et kritisk eftersyn af egne goder. Det er kun et par år siden, at Vederlagskommissionen, under ledelse af Michael Christiansen, færdiggjorde sit arbejde. Her blev det blandt andet afsløret, at folketingsmedlemmer og ministre har så lukrative pensionsvilkår, at de ikke ville kunne betale sig til en lignende ordning i en privat pensionskasse.

VEDERLAGSKOMMISSIONEN arbejdede i to år og fremlagde et storstilet reformforslag. Det tog kun politikerne få minutter at spande arbejdet. På samme måde tror vi ikke på, at der kommer noget ud af Pia Kjærsgaards rundbordssamtaler. Indtil det modsatte er bevist, er det ren valgretorik.

Hun har trods alt siddet i Folketinget siden 1984 og har altså haft rig mulighed til at gøre op med uligheden. Desuden er det svært at tro på, at hun mener det alvorligt. Havde hun gjort det, havde hun næppe hånet Enhedslisten, fordi partiets medlemmer har meddelt, at de vil betale 205.000 kroner tilbage, som de har modtaget i skattefrit omkostningstillæg under barsel. Pia Kjærsgaard burde klappe i sine formandshænder, for Enhedslistens handling er konkret – og ikke bare snak.