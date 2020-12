I fodboldklubben FCK mener man, at ’situationen er helt speciel i verden lige nu.’ Det siger William Kvist fra klubbens bestyrelse. Har paven en sjov hat, og sover Dolly Parton på ryggen, får man lyst til at replicere.

I en verden, der dukker sig under coronaens skygge, mener FCK dog, at dette ligefrem er en anledning til at skifte ’menneskesyn’.

I januar sidste år kundgjorde klubben, nærmest ledsaget af fanfare, at man ikke længere ville rejse på træningslejr i diktaturet i Dubai.

’Det handler om det menneskesyn og den diskriminering, der findes der mod både homoseksuelle og kvinder,’ lød det bl.a. fra daværende manager Ståle Solbakken.

Denne januar kan FCK ikke som planlagt træne i Portugal, så klubbens ledelse har nu sænket det moralske banner, man højtideligt hejste sidste år, for som William Kvist siger til klubbens hjemme-side:

’Vi har naturligvis haft den politiske situation i området med i vores overvejelser, men i den aktuelle situation er det sportsligt set den eneste brugbare løsning for os.’

Hvis FCK var et menneske, ville man kalde personen amoralsk, selvoptaget, anløben og decideret menneskefjendsk. Hvad er det, klubben ikke har fattet ved disse corona-dages afgørende omkvæd om at ’stå sammen ved at holde afstand’, og hvordan dette i særlig grad må gælde over for et styre, der holder slaver, fængsler kritikere og skiller sig af med modstandere?

Er hr. Kvist eksempelvis også en af dem, der forlader hovedstadsområdet for at gå på restaurant i en anden region, fordi det med nedluknin-gen er ’den eneste brugbare løsning’?

Måske skulle klubben kaste et blik på egen Twitter-konto og få læst og påskrevet af egne fans, hvad der er op og ned. ’Skam jer!’, ’hold nu kæft, hvor er det dumt og ærligt talt skuffende.’ ’Det er pinligt at være FCK fan i disse dage.’

Eller FCK’s bestyrelse kunne besøge sin egen ’Corporate Responsibility Report’, hvor medlemmerne har skrevet under på følgende: ’Parken Sport & Entertainment tager i sit arbejde med menneskerettigheder afsæt i FN’s Verdensmål om Menneskerettigheder og tolkningen af, at det er statens rolle at beskytte, og virksomheders rolle at respektere menneskerettighederne.’

Eller har William Kvist og kompagni også her omskrevet løftet til fordel for ’en brugbar løsning’?

Det er sandt, at ’situationen i verden er helt speciel lige nu’. Det er derfor, det kræver empati, omtanke og ansvarsfølelse at komme igennem denne situation.