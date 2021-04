Pinligt slag i luften

FOR TREDJE gang har regeringen nu udskudt sin oversættelseslov. Den er ellers et af de centrale løfter i Socialdemokratiets udspil til udlændingestramninger fra valgkampen: ’Retfærdig og realistisk’.

LOVEN skal tvinge alle trossamfund til at lægge prædikener frem på dansk. I et gigantisk crash med virkeligheden har det vist sig at være alt andet end retfærdigt, endsige realistisk. Dog uden at S vil indrømme sit sjusk og gøgl.

MAN TAGER sig til hovedet over, at socialdemokraterne overhovedet kunne fabrikere noget så sløset – endsige fremture med, at der lige skal strammes et par juridiske skruer hist og her, så kommer det!

TVANGSOVERSÆTTELSERNE skulle to ting: Skabe ’åbenhed’ i al central forkyndelse. Og nok vigtigere – det skulle stoppe hadprædikanter i <JU>de muslimske miljøer! Fint nok.

HVAD sosserne så ikke lige havde opfattet er, at lovforslaget kun vil ramme en tredjedel af de muslimske prædikanter. Nemlig dem i de af Kirkeministeriet anerkendte trossamfund. Disse har en række forpligtelser og privilegier.

RESTEN er de muslimske trossamfund, ca. 130, der af og til omtales som ’garagemenigheder’. De er ikke anerkendte. Det er ellers netop her, vi især har set eksempler på hadprædikanter. Men de glider altså helt under den ’retfærdige’ og ’realistiske’ radar.

LOVEN rammer til gengæld de mange, mange fredsommelige øvrige trossamfund, vi har haft i generationer. De fleste er nærmest grædefærdige ved tanken om de store omkostninger og det besvær, der truer forude, og som de ikke magter:

KATOLIKKER i stort tal med for eksempel filippinere, sydamerikanere og polakker. 200 engelsktalende menigheder er imod. Det vil også ramme de tyske mindretal hårdt. Alle landets biskopper har fordømt planen, men alt er hidtil prellet af på regeringen.

METTE FREDERIKSEN fremturede i en spørgetime i Folketinget med, at selv færinger muligvis skal tvangsoversætte deres prædikener. Ligesom grønlændere, nordmænd, vietnamesere og meget andet ’livsfarligt’ ...

JOY MOGENSEN, kirkeminister, der jo altid er god for tungetale og forsinkelser, har heller ikke svigtet sin spidskompetence i denne sag: Hun trak i land allerede ved sin indsættelse som minister og mente, det var nok at ’opfordre’ trossamfundene til at oversætte prædikenerne. Det var det så alligevel ikke.

OG HVORFOR skulle de også det? Til glæde for hvem?

HVEM skal i øvrigt læse de mange skriftlige prædikener, oversat til dansk? Politiet? Joy Mogensen?

MEN ’the show must go on’ – hellere end indrømme, at det var og er et billigt slag i luften.