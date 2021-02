Morten Messerschmidt bliver mere og mere utroværdig i sagen om Meld og Feld. Han ligner ikke ligefrem partiets ’frelser’, som han ellers er benævnt i en ny bog om Dansk Folkepartis opstigning og fald i dansk politik de sidste 25 år.

Manden, der hævdes at være DF’s kronprins, har tilbageholdt bilag om fondene Meld og Feld ifølge EU’s svindelagentur Olaf.

Det er pinligt for partiet. Og for Messerschmidt. Ikke mindst fordi sidstnævnte har påstået det modsatte: ’Spekulationer om, at jeg bevidst har forsøgt at unddrage EU-oplysninger eller stjæle penge, afviser jeg fuldstændigt,’ har det f.eks. lydt.

Ekstra Bladet afslørede i 2015 Dansk Folkepartis kreative brug af EU-midler. DF tordnede i 20 år mod pengespild, uansvarlighed og svindel med EU-midler. Blot for selv at være det danske parti, der tilsyneladende gjorde det, man foragtede.

Her i avisen er det dokumenteret, hvordan DF’s daværende leder i EU, Morten Messerschmidt, og hans allierede i sin tid kanaliserede store summer fra EU-systemet over til DF’s arbejde i Danmark. EU-midler fra organisationerne Meld og Feld blev dertil brugt til at finansiere politiske venners rejser og ophold i Bruxelles, fiktive konferencer med mere.

Afsløringen førte til Morten Messerschmidts fald som leder af partiets EU-gruppe samt hans udelukkelse fra Dansk Folkepartis øverste ledelse.

Siden har alle afventet Bagmandspolitiet, der har fået overdraget sagen fra EU’s antisvindel-enhed. Der altså i en rapport nu supplerer med, at Messerschmidt har tilbageholdt bilag. Rapporten fra Olaf indeholder ifølge DR detaljer om en afhøring af Messerschmidt i 2018, hvor DF’s nuværende næstformand skulle have sagt, at han var i besiddelse af efterspurgte bilag, men at han ikke ville udlevere dem.

Det var således løgn, da Messerschmidt i sin tid bedyrede, at han ikke var blevet bedt om dokumenter. ’Jeg har ikke hørt noget fra dem. Ikke engang en opringning, ikke engang et julekort,’ lød det.

Morten Messerschmidt og DF har endda været skamløse nok til at hævde sig krænkede over langsommelig sagsbehandling af Messerschmidts rolle som formand for fondene. Som man hermed kan konkludere i høj grad skyldes sabotage fra den anklagede selv. Sagen ventes færdigbehandlet i juni.

I går blev det ligeledes meddelt, at DF stiller en sekretær til rådighed for løsgængeren Inger Støjberg. Hvormed de to parter rykker mere sammen. Det kan undre, at DF i sin søgen efter at genvinde troværdighed læner sig op ad politikere, der lyver.